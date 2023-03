"Shazam! Gniew bogów": Po klęsce filmu rezygnuje z kina superbohaterskiego

Wideo "Shazam! Gniew bogów" [trailer]

Aktualnie na portalu "Rotten Tomatoes" film "Shazam! Gniew bogów" ma 53 proc. pozytywnych recenzji krytyków i 87 proc. pozytywnych opinii widzów. Dla porównania, pierwsza część serii oceniona była odpowiednio na 90 i 82 proc. Kiepski wynik kasowy drugiej części nie zmartwił Sandberga, który w odpowiedzi na pytania fanów oświadczył: "Spodziewałem się tego. Już dawno temu widziałem, w jaką stronę to zmierza. Będzie dobrze. Zapłacili mi za wszystko z góry".

Niedawno do sytuacji filmu "Shazam! Gniew bogów" nawiązała jego gwiazda, Rachel Zegler ( "West Side Story" ), która kilka dni temu przekonywała, że zagrała w tym filmie tylko dlatego, że potrzebowała pieniędzy. Teraz go broni, a winę za kiepski wynik kasowy zrzuca na internautów.



"Hej, nasz film naprawdę jest bardzo dobry! Co jednak najważniejsze to fakt, że świetnie mi się przy nim pracowało i poznałam w trakcie wspaniałych ludzi. Idźcie go zobaczyć do kina. 85 proc. pozytywów od widzów nie wzięło się znikąd. Po prostu niektórzy ludzie są bezsensownie wredni. (...) Nasz film jest bardzo dobry, ale obecnie modne jest nienawidzenie dla uciechy" - przekonywała na Twitterze Zegler.