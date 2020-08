Sharon Stone ​wydaje swoje pamiętniki

Aktorka, której międzynarodową sławę przyniosła rola w legendarnym "Nagim instynkcie", szykuje się do wydania swoich pamiętników. W marcu 2021 roku na półkach księgarskich pojawi się książka Sharon Stone "The Beauty of Living Twice".

Sharon Stone przez 14 lat ukrywała, że jako 43-latka przeszła udar mózgu. Lekarze nie byli pewni, czy po operacji będzie mogła mówić

Wiadomością o ukazaniu się książki podzieliła się z fanami sama Sharon Stone za pośrednictwem Twittera.

"Napisałam książkę o szansie na rozwój i dzielenia się nim. Nauczyłam się wybaczać niewybaczalne. Mam nadzieję, że dzieląc się moim doświadczeniem, sprawię, że nauczycie się tego samego. Sharon" - napisała aktorka.



W "The Beauty of Living Twice" Stone opisała różne etapy swojego życia - dorastanie w Pensylwanii, drogę do sławy w Hollywood oraz akcje humanitarne, w których brała udział.



W książce znajdą się również szczegóły dnia, w którym Sharon Stone niemal zmarła z powodu poważnego udaru mózgu. Z pamiętników dowiemy się, jaki miał on wpływ na dalsze życie aktorki.

Szczegółami na temat przebytego udaru Stone podzieliła się już w ubiegłorocznym wywiadzie dla magazynu "Variety".

"Straciłam wszystko, co miałam. Musiałam ponownie zastawić mój dom. Straciłam swoje miejsce w przemyśle filmowym, a byłam przecież najgorętszą gwiazdą filmową na świecie. Byłam tak sławna jak księżna Diana. Ona umarła, ja miałam udar i obie zostałyśmy zapomniane" - zwierzyła się wtedy Stone.

Jak ocenia, powrót do całkowitego zdrowia zajął jej siedem lat.

"To najodważniejsze pamiętniki, jakie kiedykolwiek czytałem. To pochwała siły i odporności. Rachunek sumienia i wezwanie do aktywizmu" - tak książkę Sharon Stone ocenia Tim O’Connell z wydawnictwa Knopf, które ją wydaje.