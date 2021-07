Sharon Stone spotyka się z 25-letnim raperem o złotym uśmiechu

Słynna hollywoodzka aktorka poszła w ślady Madonny i nie szuka towarzystwa mężczyzn, którzy są jej rówieśnikami, ale wybiera takich, którzy mogliby być jej synami. Od pewnego czasu Sharon Stone spotyka się z młodszym od niej o prawie 40 lat raperem RMR.

Odkąd w 2003 roku Sharon Stone rozwiodła się z drugim mężem Philem Bronsteinem, z nikim nie związała się na dłużej. Przez ten czas spotykała się jednak z wieloma mężczyznami. Jednym z nich był m.in. dziennikarz Enzo Cursio, którego aktorka poznała w 2019 roku podczas wizyty w Polsce. W zeszłorocznym wywiadzie dla magazynu "Closer Weekly" gwiazda wyznała, że chętnie korzysta z aplikacji randkowej Bumble, dzięki której poznała, jak to sama określiła, "kilka miłych osób". Zdradziła wtedy również, że jej profil został na jakiś czas zablokowany na wniosek jednego z użytkowników, ponieważ uznał on, że konto aktorki jest fałszywe, bo to niemożliwe, by tak sławna kobieta korzystała z tego rodzaju aplikacji.



Jak twierdzą amerykańskie media, teraz 63-letnia aktorka spotyka się z 25-letnim raperem RMR. Kiedy i gdzie go poznała, nie wiadomo, ale jak donosi serwis Pagesix, aktorka i muzyk regularnie są widywani na wspólnych randkach w klubach i restauracjach w Los Angeles. Z informacji tego serwisu wynika, że kilka dni temu byli razem w klubach Delilah i The Highlight Room, gdzie tańczyli do hip-hopowej muzyki. "Siedzieli razem z raperami PND, Drake’em, głośno się śmiali i pili z butelek. Chris Brown też tam był" - opowiada serwisowi Pagesix osoba chcąca zachować anonimowość.

Kim jest mężczyzna, z którym od kilku miesięcy widywana jest Sharon Stone? RMR to wschodząca gwiazda hip hopu. Raper chroni swoją tożsamość i nie pokazuje twarzy, nie ujawnia także swojego prawdziwego nazwiska. W miejscach publicznych muzyk nosi czarną kominiarkę narciarską i złote nakładki na zębach. Według Pagesix raper powiedział o aktorce, że jest "fajna jak cholera". Namówił nawet Stone, aby założyła jedną z jego kominiarek w klubie, co zostało uwiecznione na zdjęciu opublikowanym przez ten serwis. Informator portalu o znajomości aktorki i rapera powiedział jeszcze, że "nadają na tych samych falach" i że "to bardzo wyjątkowa przyjaźń".