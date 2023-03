Sharon Stone właśnie skończyła 65 lat. Jest jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Widzowie pamiętają jej kultową rolę w filmie " Nagi instynkt " u boku Michaela Douglasa . Gwiazda może pochwalić się niezwykle wysokim ilorazem inteligencji - 154 IQ.

Sharon Stone źle wspomina pierwsze Oscary. Dlaczego?

Sharon Stone w latach 90. nie była jeszcze tak rozpoznawalna jak dziś. Po latach wyznała, że przed jej pierwszą galą rozdania Oscarów w 1992 roku nie mogła liczyć na pomoc stylistów i projektantów.

Po raz pierwszy zostałam zaproszona na rozdanie Oscarów tuż przed premierą "Nagiego instynktu". Film jeszcze nie wyszedł, więc nikt nie pożyczył mi sukienki... powiedziała Sharon Stone w iHeartPodcast

Aktorka musiała przygotować kreację, włosy i makijaż zupełnie sama. Postawiła na... poliestrową stylizację.

Wszyscy ci ludzie byli w swoich sukniach za 40 lub 50 tysięcy dolarów, a ja kupiłam poliestrowy kombinezon Betsey Johnson, bo to było najlepsze, co mogłam zrobić. Ułożyłam sama włosy i zrobiłam makijaż. Potem sobie uświadomiłam, że to było straszne dodała

Zdjęcie Sharon Stone na gali rozdania Oscarów w 1992 r. / Jim Smeal/Ron Galella Collection / Getty Images

Sharon Stone wciąż aktywna zawodowo

Jeśli chodzi o karierę zawodową Sharon Stone, to aktorka coraz lepiej czuje się na małym ekranie. W zeszłym roku można ją było oglądać w serialach "Murderville" Netfliksa oraz drugim sezonie "Stewardessy" HBO Max.

Pod koniec czerwca 2022 roku ukazał się też filmowy dramat "Beauty" z jej udziałem. Stone zakończyła też zdjęcia do filmu "What About Love" ("Co z tą miłością") opowiadającego o rodzicach, których życie całkowicie zmienia romans ich dzieci.