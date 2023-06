Sharon Stone: Walka o różnorodność w Hollywood

Aktorka podkreśliła, że walka o swoje prawa "przysporzyła jej wiele kłopotów w branży filmowej".

"To dla mnie ważne, by fakt naszej różnorodności nie został wygumkowany przez tą bzdurną ideologię anty-woke" - kontynuowała gwiazda, porównując swoją walkę z kontrolowanym przez studia filmowe Hollywood do demokratycznych protestów we współczesnej Ameryce.

"Różnorodność może oznaczać wiele rzeczy. Może to być choroba. Może to być kolor skóry. Może to być walka o swoje prawa. (...) Jesteśmy tutaj, by walczyć o swoje prawa i domagać się, byście byli zauważeni. Żądamy, żebyście byli słyszani. Marzyłabym o tym, by być usłyszaną, ale skoro jest inaczej, zdecydowałam się działać, byście w końcu zostali dostrzeżeni" - powiedziała w emocjonalnej przemowie, wspominając swą pracę dla Światowej Organizacji Zdrowia i Organizacji Narodów Zjednoczonych.