Gwiazda „Nagiego instynktu” w najnowszym wywiadzie opowiedziała o skandalicznym nadużyciu, jakiego przed laty dopuścił się wobec niej pewien lekarz. Aktorka zgłosiła się do niego na operację usunięcia łagodnych guzów. Chirurg samowolnie uznał jednak, że aktorka ma za małe piersi i, nie pytając ją o zgodę, powiększył je. „Kiedy zdjęłam bandaże odkryłam, że mój biust jest większy o cały rozmiar” – wyznała Stone.

Sharon Stone na festiwalu w Cannes w 2002 roku /Jeff Vespa/WireImage /Getty Images

Poprawianie urody przy pomocy skalpela to w Hollywood niemal norma. A jednym z najpopularniejszych zabiegów jest powiększanie piersi. Do grona gwiazd, które dokonały chirurgicznej korekty biustu zalicza się Sharon Stone. Jednak w jej przypadku ten zabieg nie był rezultatem świadomego wyboru - decyzję w tej sprawie podjął za nią lekarz.



W wywiadzie udzielonym "The Times" gwiazda "Nagiego instynktu" wyznała, że podczas operacji usunięcia łagodnych guzów, która miała miejsca w 2001 roku, chirurg powiększył jej piersi, nie zapytawszy wcześniej o zgodę.



"Kiedy zdjęłam bandaże odkryłam, że mój biust jest większy o cały rozmiar. Gdy zapytałam o to lekarza, stwierdził, że teraz bardziej pasuje do wielkości moich bioder. Byłam w szoku. Zmienił moje ciało bez mojej wiedzy i zgody" - ujawniła Stone. Aktorka nie zdradziła , czy chirurg poniósł jakieś konsekwencje swoich samowolnych działań.



O swoich niegdysiejszych problemach zdrowotnych gwiazda opowiedziała ze szczegółami w nowej autobiograficznej książce zatytułowanej "The Beauty of Living Twice". Aktorka wspomina w niej traumę związaną z udarem, jakiego doświadczyła przed dwudziestoma laty.



"Powiedziano mi wtedy, że jestem bliska śmierci. Pamiętam, że w moim pokoju panowała potworna cisza. Kiedy wokół ciebie robi się naprawdę cicho, kiedy lekarze przestają biegać koło twojego łóżka, próbując cię uleczyć, zdajesz sobie sprawę, że śmierć jest blisko, że twój stan jest poważny" - wyjawiła Stone.