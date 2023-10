Stone wyznała też, że operowano ją bez jej zgody. "Pamiętam, jak obudziłam się, siedząc na wózku inwalidzkim i zapytałam dzieciaka, który mnie wiózł, dokąd jedziemy. Odparł, że na operację mózgu. Lekarz zdecydował, bez mojej wiedzy i zgody, że powinien przeprowadzić u mnie zwiadowczą operację mózgu i wysłał mnie na salę operacyjną. To doświadczenie nauczyło mnie, że w środowisku medycznym kobiet bardzo często się nie słucha - zwłaszcza, jeśli wśród lekarzy nie ma ani jednej kobiety" - powiedziała aktorka.

Sharon Stone: Kto uratował jej życie?

Po postawieniu właściwej diagnozy gwiazdę leczył ceniony neurochirurg Michael Lawton, który - jak dziś podkreśla - "uratował jej życie". Krwawienie do mózgu okazało się bowiem na tyle silne, iż początkowo niewiele wskazywało na to, by Stone miała kiedykolwiek odzyskać pełną sprawność. "Prawa strona mojej twarzy opadła, a w czasie chodzenia nie mogłam normalnie poruszać lewą stopą, przez co ciągnęłam ją za sobą. Bardzo długo się jąkałam, miałam problemy z pamięcią. Przez pierwszych kilka lat na głowie pojawiały mi się dziwne guzy. Nie jestem w stanie wyrazić słowami, jak bardzo to wszystko było bolesne i trudne" - wyznała.



W jednym z ostatnich wywiadów gwiazda podkreśliła, że wciąż odczuwa skutki udaru. "Potrzebuję ośmiu godzin nieprzerwanego snu, aby moje leki działały i żebym nie miała napadów drgawkowych. Zmagam się z tym od 22 lat" - zdradziła. Stone stara się jednak z optymizmem patrzeć w przyszłość i skupiać na pomaganiu innym. "Doszłam do punktu, w którym pogodziłam się z tym, co mi się przytrafiło. Dziś cieszę się tym, co mam. Jestem dumna ze swoich osiągnięć - z tego, że przetrwałam i że teraz pomagam innym przetrwać" - zdradziła aktorka. Stone zasiada w zarządzie fundacji Barrow Neurological Foundation kierowanej przez neurochirurga, który zajmował się jej leczeniem.