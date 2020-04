"Shadow": Nowy film Zhanga Yimou na VOD

Wielki mistrz chińskiego kina Zhang Yimou, reżyser hitów "Dom latających sztyletów", "Hero", "Wielki mur" i "Zawieście czerwone latarnie", a także laureat Złotego Lwa na Festiwalu w Wenecji za całokształt twórczości, powraca z kolejnym filmowym arcydziełem. "Shadow", zachwycająca wizualnie historia z zapierającymi dech w piersiach scenami pojedynków, już 24 kwietnia zadebiutuje na VOD.

Filmu "Shadow" nie zobaczymy niestety na kinowym ekranie /materiały dystrybutora

"Zhang Yimou jest nie tylko jednym z najważniejszych reżyserów współczesnego kina; jego eklektyczne produkcje są świadectwem ewolucji globalnego języka filmu, a zarazem wyjątkowego rozwoju chińskiej kinematografii (...) Stał się pionierem dzięki swojej umiejętności przekładania literatury, historii i bogactwa chińskiej kultury na unikalną i niepowtarzalną estetykę" - podkreślał dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji - Alberto Barbera, gdzie w 2018 roku Zhang Yimou otrzymał Złotego Lwa dla "osobowości, która w szczególny sposób wywarła wpływ na kształt współczesnego kina".



Ten utalentowany reżyser powraca z zachwycającą wizualnie opowieścią o chęci zemsty, miłości, intrydze i żądzy władzy. Historia pełna widowiskowych, zapierających dech w piersiach scen pojedynków to prawdziwe arcydzieło, które "The Hollywood Reporter" okrzyknęło "najpiękniejszym filmem Zhanga Yimou".



Reklama

"To prawdziwa perełka, o której prędko nie zapomnicie!" - dodaje "Variety", a w entuzjastycznej recenzji "New York Times" pisze: "To film rewolucyjny! Spektakularna obsada i nowatorskie, zapierające dech w piersiach sceny walki!".



Film na Rotten Tomatoes otrzymał aż 95 % pozytywnych ocen!



Zdjęcie Plakat filmu "Shadow" / materiały dystrybutora

Pełne tajemnic Królestwo Pei pogrążone jest w mroku spisków i rywalizacji o władzę, w której nawet intencje samego króla nie są jasne. Legendarny dowódca chcąc ocalić Pei przed wpływem swoich największych wrogów, sięga po skrywaną sekretnie broń - swój cień, który odtąd będzie stawiał czoła jego przeciwnikom. W sieci intryg i niedomówień szybko przestaje być jasne, kto jest nieprzyjacielem, a kto prawdziwym sprzymierzeńcem. Czy mimo wszystko dowódcy uda się zdemaskować wrogów i ocalić przed nimi ukochane Królestwo?

Dystrybutorem filmu "Shadow" jest firma M2 Films. Film od 24 kwietnia będzie można obejrzeć na platformach: VOD.pl, Platforma CANAL+, Player+, Chili, UPC Polska, Play Now, Inea, Toya, Vectra, Multimedia Polska, Netia oraz Orange VOD.