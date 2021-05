Seth Rogen: Upokorzony przez ochroniarza Beyonce

Myliłby się ten, kto sądziłby, że status gwiazdy w Hollywood jest kluczem otwierającym wszystkie drzwi. Boleśnie przekonał się o tym Seth Rogen próbujący dostać się do Beyonce podczas rozdania pewnych nader ważnych w amerykańskim show-biznesie nagród.

Sethowi Rogenowi udało się stanąć obok Beyonce na premierze "Króla Lwa" /Gareth Cattermole /Getty Images

Dobiegający 40-tki Seth Rogen, dwukrotnie nominowany do Złotego Globu, jak poinformował magazyn "People", wciąż pamięta uczucie "upokorzenia" po starciu z ochroniarzem Beyoncé. Doszło do niego podczas nieudanego spotkania z ikoną popu na poprzedniej ceremonii rozdania nagród Grammy. "Byłem na Grammy i widziałem Beyoncé razem z Gwyneth Paltrow" - opowiadał na E! Wiadomości.



"I rzuciłem się. Instynkt przejął nade mną kontrolę" - kontynuował. "Jej ochroniarz uderzył mnie tak mocno, że rozlałem drinka. Zostałem upokorzony i nie spotkałem Beyoncé".



Następnie Rogen musiał wyjść na scenę, aby wręczyć nagrodę Grammy i trzymać ręce w "bardzo dziwnej pozycji", aby zakryć poplamiony strój. Rogen opowiada o tym niezręcznym momencie w swoim pamiętniku "Year Book", który jest już dostępny.



Wcześniej zaś w programie Jimmy Kimmel Live! w 2019 roku, opowiedział o tym, jak on i Beyoncé użyczyli głosu w adaptacji na żywo "Króla Lwa" Disneya z 2019 roku . "To było okropne" - powiedział bez ogródek.

"Nie mogłem się do niej zbliżyć, bo ogólnie wyglądam na kogoś, kogo chciałbyś trzymać z daleka od Beyoncé" - powiedział Rogen. "Musiałem więc czekać, aż ona podejdzie do mnie. I okazało się, że była bardzo miła, a moja broda utknęła trochę w jej cekinach. "Jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz trochę siwych włosów na jej ramieniu" - dodał.



Rogen i Beyoncé wystąpili w filmie "Król Lew" z Donaldem Gloverem, Chiwetelem Ejioforem, Billym Eichnerem, Johnem Oliverem, JD McCrary i Alfre Woodardem.