"Nowy początek" - 14 stycznia

" Nowy początek " to film science fiction w reżyserii Denisa Villeneuve. Jest oscarowym laureatem w kategorii najlepszy montaż dźwięku.

Specjalna elitarna jednostka zostaje wysłana na miejsce lądowania tajemniczego statku kosmicznego, który unosi się tuż nad Ziemią. Załodze mającej zbadać zamiary przybyszów przewodzi dr Louise Banks (Amy Adams), ekspertka lingwistyki. Podczas gdy ludzkość stoi na krawędzi globalnej wojny, Banks i jej zespół ściga się z czasem, by odnaleźć odpowiedzi na pytania - po co kosmici najechali Ziemię i czego chcą od ludzkości. Ale to nie jedyne odpowiedzi, jakie znajdzie Louise Banks, prawda zagraża nie tylko jej, ale całej ludzkości.

Film "Nowy początek" dostępny na Netfliksie od 14 stycznia.

"Morderstwo w Orient Expressie" - 15 stycznia

Film " Morderstwo w Orient Expressie " zapoczątkował serię w reżyserii Kennetha Branagha, będącej ekranizacją powieści autorstwa Agathy Christie. Sam reżyser gra także słynnego detektywa Herculesa Poirot, rozwiązującego sprawę morderstwa, którego ofiarą w najsłynniejszym pociągu świata pada wpływowy amerykański biznesmen. Luksusowa podróż staje się punktem wyjścia do stylowej, pełnej napięcia i zaskakującej opowieści sensacyjnej, uznawanej za największą zagadkę kryminalną wszech czasów. Trzynaścioro pasażerów uwięzionych zostaje w pułapce, nie wiedząc, co ich czeka. Jeden człowiek musi wskazać mordercę, zanim ten zaatakuje ponownie.

Film "Morderstwo w Orient Expressie" dostępny od 15 stycznia.

"Yellowstone" - 15 stycznia

Na Netfliksa trafią dwa pierwsze sezony serialu " Yellowstone ". Popularny serial z Kevinem Costnerem w roli głównej do tej pory można było oglądać na SkyShowtime.



"Yellowstone" to współczesny western, który opowiada historię bogatego farmera Johna Duttona, właściciela tytułowego rancza. Razem ze swoimi dziećmi walczy on o przetrwanie swojego dziedzictwa w niezmienionej formie. Chętnych do przejęcia jego ziemi nie brakuje.

Stworzony przez Taylora Sheridana "Yellowstone" to flagowa produkcja platformy Paramount+. Produkcja od początku cieszy się ogromną popularnością widzów i stała się początkiem całej sagi o losach rodziny Duttonów, ranczerów z Montany. Powstało pięć sezonów serialu, ale druga część finałowej odsłony jeszcze nie zadebiutowała. Stworzono także dwa prequele: "1883" i "1923".

Pierwsze dwa sezony "Yellowstone" dostępne na Netfliksie od 15 stycznia.