Serialowy debiut Xaviera Dolana

Jeden z najciekawszych reżyserów młodego pokolenia po serii sukcesów kinowych szykuje się na podbój telewizji. Serialowym debiutem Xaviera Dolana będzie dramat zatytułowany „The Night Logan Woke Up”.

Xavier Dolan /Nicolas Liponne/NurPhoto /Getty Images

Choć Xavier Dolan ma zaledwie 31 lat, to na jego reżyserskim koncie jest już osiem filmów, w tym takie tytuły jak głośne "Mama", "To tylko koniec świata" czy "Matthias i Maxime". Teraz twórca spróbuje swoich sił w telewizji. Jak informuje portal "Variety", Dolan wyreżyseruje pięcioodcinkowy serial "The Night Logan Woke Up", który będzie oparty na motywach sztuki teatralnej autorstwa Michela Marka Boucharda. Co więcej, napisze też jego scenariusz, będzie jednym z jego producentów, a także wystąpi w jednej z ról. Zdjęcia do produkowanego przez Canal Plus serialu mają rozpocząć się w marcu przyszłego roku, a jego premierę zaplanowano na rok 2022.



"The Night Logan Woke Up" opowie historię trójki najlepszych przyjaciół: Logana, Mimi oraz jej brata Julesa. Podczas gdy chłopcy wygrali właśnie ważne mistrzostwa razem ze swoją drużyną baseballową, Mimi marzy o tym, aby poświęcić życie teatrowi. Kresem ich przyjaźni jest gwałt, którego 17-letni Logan dopuszcza się na 14-letniej Mimi. Trzydzieści lat później, Mimi, która jest uznanym tanatologiem, wraca do rodzinnego miasteczka, bo dowiaduje się o śmierci swojej matki. Tam spotyka Julesa i Logana, których nie widziała od lat.

W rolach głównych w serialu Xaviera Dolana wystąpią aktorzy z oryginalnej obsady przedstawienia z 2019 roku: Julie Le Breton, Magalie Lepine-Blondeau, Eric Bruneau oraz Patrick Hivon. Towarzyszyć im będą m.in. Dolan oraz Julianne Cote. Równolegle z karierą reżyserską (Dolan to jeden z ulubionych reżyserów organizatorów festiwalu w Cannes, gdzie zdobył m.in. Nagrodę Jury za film "Mama" i Grand Prix Festiwalu za "To tylko koniec świata"), artysta odnosi też sukcesy jako aktor. Można go było zobaczyć m.in. w takich produkcjach jak "Źle się dzieje w El Royale", "To: Rozdział 2" czy "Pieśń słonia".



"Posiadający unikalny głos Xavier Dolan opowiada głęboko ludzkie historie i jest w stanie pokazać na ekranie prawdziwe relacje międzyludzkie" - zachwyca się reżyserem jeden z producentów serialu, Francoise Guyonnet.