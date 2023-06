Serial na podstawie kultowego "Metropolis" miał powstać dla platformy Apple TV+. Wstępne prace nad tą produkcją ruszyły już jakiś czas temu w Australii. Teraz, o czym informuje portal Deadline, zostały one nieodwołalnie wstrzymane. Osoby uczestniczące w tych przygotowaniach zostały poinformowane, że tego lata zdjęcia do serialowego "Metropolis" się nie rozpoczną. "Do tej trudnej decyzji doprowadziły rosnące koszty oraz niepewność związana ze strajkiem scenarzystów" - potwierdził w rozmowie z portalem Deadline przedstawiciel studia UCP, które miało wyprodukować serial. Zdjęć nie można rozpocząć, bo nie ukończono jeszcze scenariuszy wszystkich odcinków tego ambitnego i wymagającego dużej ilości efektów specjalnych projektu.

Reklama

Serialowa wersja "Metropolis" nie powstanie. Powodem - strajk scenarzystów