Serial TVP "Pasjonaci" o niewidomych aktorach

Osoby niewidome i niedowidzące współrealizują serial "Pasjonaci", który będzie opowiadał o pasji aktorskiej osób z wadami wzroku. Premiera produkcji jest planowana na styczeń w Telewizji Polskiej.

Zdjęcia do serialu powstają przede wszystkim w Krakowie, ale i innych miastach i wioskach Małopolski, m.in. w Myślenicach, Radziszowie, Bukowinie Tatrzańskiej i Sułkowicach.

Zgodnie z zapowiedziami twórców, każda z trzynastu historii będzie opowiadać o losach niewidomych i niedowidzących aktorów Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego (ITAN). Ideą przewodnią serialu jest pokazanie, że osoba z niepełnosprawnością może uprawiać zawód aktora i jest to praktyka, która wzbogaca twórczość artystyczną oraz przyczynia się do rozwoju społeczeństwa integracyjnego. "To ewenement, dlatego że nie było do tej pory takiego serialu fabularnego" - zaznaczyli twórcy w informacji przesłanej dziennikarzom.

Jak poinformował Artur Dziurman, reżyser i producent "Pasjonatów", serial przedstawiać będzie prawdziwe historie. "Pokazujemy fragmenty spektakli, w których oni czują się fantastycznie i tworzą niesamowite kreacje" - wyjaśnił reżyser.

Widzowie poznają m.in. historię Renaty, która ma talent wokalny i chciałaby nagrać płytę; Heleny, która po utracie wzroku, na scenie właśnie znalazła swoją prawdziwą, życiową pasję; a także Danuty, dla której teatr to drugi dom. Artyści wystąpią u boku znanych aktorów, m.in. Adrianny Biedrzyńskiej, Katarzyny Jamróz, Tadeusza Huka, Dariusza Kordka, Leszka Piskorza i Doroty Pomykały.

"Każdy odcinek zaczyna się od tego, jakie mamy problemy ze wzrokiem i to jest takie preludium, wstęp. Moja historia opowiada o tym, jak się odnalazłam po utracie pracy w banku. Rozpoczynałam jako aktorka, później zajęłam się pisaniem wniosków" - powiedziała Danuta Damek, producentka serialu i aktorka Teatru ITAN.

"Sam temat, pomysł i idea zaangażowania do tej produkcji osób z różną niepełnosprawnością jest fantastyczna, bo oni też mają artystyczne dusze. Może dzięki temu serialowi pokażą, że mimo, iż są w jakiś sposób mniej obdarowani przez los - to ich wrażliwość jest czasem większa niż normalnych ludzi, którzy mają wszystkie zmysły aktywne, więc ja z niecierpliwością oczekuję na premierę" - ocenił aktor Dariusz Kordek.

Projekt jest współfinansowany m.in. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Teatr ITAN założył aktor Artur Dziurman, instytucję współprowadzi grupa Scena Moliere. Zgodnie z informacjami przekazanymi dziennikarzom, to jedyny taki profesjonalny teatr w kraju skupiający aktorów niewidomych.

Aktorzy ITAN jeżdżą ze swoimi spektaklami po całej Polsce. Jak dotąd zagrali ponad 1,3 tys. spektakli. Stworzyli też dwa filmy: "Marzenie" oraz "Wykluczeni", w których opowiadają o swoim życiu, pracy, problemach i marzeniach.