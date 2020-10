Serial "The Boys" od Amazon Prime zmienia układ sił na rynku streamingowym

Twórcy serialu "The Boys", dostępnego w Polsce na serwisie streamingowym Amazon Prime, mają powód do dumy. Ich serial po raz pierwszy znalazł się w trójce najchętniej oglądanych produkcji dostępnych na rynku streamingowym. Do tej pory niepodzielnie królował tam Netflix.

Cotygodniowe zestawienie najchętniej oglądanych produkcji dostępnych na rynku streamingowym publikuje Nielsen. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że monitorowanie tego typu treści jest trudne, ze względu na niechętne dzielenie się informacjami na temat oglądalności przez największych graczy na rynku. Specjalizująca się w mierzeniu oglądalności firma Nielsen próbuje jednak trzymać rękę na streamingowym pulsie. Publikowane przez nią zestawienia biorą pod uwagę zawartość dostępną na amerykańskim Netfliksie.



I choć osiem z dziesięciu produkcji obejrzeć można właśnie tam (ze względów licencyjnych nie wszystkie dostępne są w Polsce), trzeba pamiętać, że w większości są to seriale, do których Netflix wykupił licencje od innych nadawców. W przypadku seriali znajdujących się na pierwszych dwóch miejscach Netflix przejął do nich prawa i wyprodukował kolejne sezony. Jedynie znajdujący się w top 10 na miejscu siódmym serial "Rozłąka" jest stuprocentową produkcją Netfliksa.



Niepodzielnym królem ubiegłotygodniowego streamingu jest serial "Cobra Kai", który Netflix przejął od platformy Youtube Red. Aktualnie na Netfliksie można zobaczyć dwa sezony tego serialu zrealizowane przez Youtube. Netfliksowy ciąg dalszy pojawi się dopiero w przyszłym roku w postaci sezonu trzeciego i zapowiedzianego już czwartego. Według wyliczeń Nielsena, widzowie spędzili na oglądaniu "Cobra Kai" ponad dwa miliardy minut.



Drugie miejsce tygodniowego top 10 z niecałym półtora miliardem minut odtworzeń zajmuje serial "Lucyfer". Sytuacja jest podobna do tej, jak w przypadku "Cobra Kai". Netflix przejął do serialu prawa od stacji FOX, która wyprodukowała trzy sezony, by potem zrealizować sezony numer cztery i pięć.



I w końcu na trzecim miejscu zestawienia opublikowanego przez Nielsen znajduje się serial platformy Amazon Prime "The Boys". Według szacunków Nielsena oglądano go przez 891 milionów minut. Obecność na tak wysokim miejscu listy to wielki sukces, ale czy zapowiedź końca dominacji Netfliksa? Na takie wnioski z pewnością za wcześnie, ale w końcu Netflix znalazł dla siebie konkurencję. Szczególnie że na liście top 10 znalazł się też film "Mulan", który na platformie Disney+ oglądano 525 milionów minut.



Akcja serialu "The Boys" umiejscowiona została w alternatywnym świecie, o którego bezpieczeństwo dbają superbohaterowie. Odważni i szlachetni skrywają przed opinią publiczną swoje prawdziwe oblicza pełne cynizmu i hipokryzji. Prawdę o nich próbuje odkryć tytułowa grupa "chłopaków". Według informacji opublikowanych przez Amazon, nadawany aktualnie drugi sezon serialu "The Boys" ogląda prawie dwa razy więcej widzów niż sezon pierwszy.

Na pozostałych miejscach streamingowej listy top 10 znajdują się seriale "Biuro", "Zabójcze umysły", "Shameless - Niepokorni", "Chirurdzy" oraz "Legenda Korry".