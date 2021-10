Serial „Księga Boby Fetta” trafi na platformę Disney+ już 29 grudnia

Bohaterem serialu "Księga Boby Fetta" jest legendarny łowca nagród Boba Fett (w tej roli Temuera Morrison), który powraca na planetę Tatooine, by rządzić terytorium należącym niegdyś do Jabby Hutta i jego przestępczego syndykatu. Pomocna w rządzeniu galaktycznym półświatkiem okaże się znana z "Mandalorianina" najemniczka Fennec Shand, którą zagra Ming-na Wen.



Związek Temuery Morrisona z "Gwiezdnymi wojnami" sięga o wiele dalej niż jego sensacyjne pojawienie się w roli Boby Fetta w drugim sezonie "Mandalorianina". Aktor wystąpił wcześniej w "Ataku klonów", gdzie wcielił się w rolę Jango Fetta. Jango został wykorzystany jako pierwowzór dla armii klonów. Te z kolei, grane również przez Morrisona, pojawiły się w "Zemście Sithów". Jednym z klonów Jango Fetta był właśnie Boba Fett, którego wychował jak syna.

Zdjęcie W postać Boby Fetta wcieli się Temuera Morrison / IngleDodd Media / Getty Images

"Księga Boby Fetta" to jeden z wielu seriali umiejscowionych w uniwersum "Gwiezdnych wojen", które pokaże platforma streamingowa Disney+. Niedawno ukończono zdjęcia do dwóch kolejnych seriali, których bohaterami będą Obi-Wan Kenobi (grany przez Ewana McGregora) oraz Cassian Andor, w którego wcieli się Diego Luna. W przygotowaniu są też seriale o Ahsoce Tano (w tej roli po raz kolejny Rosario Dawson) oraz o Lando Calrissianie. A także "The Acolyte" tworzony przez Leslye Headland ("Russian Doll").



W dwóch ubiegłych latach grudniowe wieczory na platformie Disney+ umilał widzom serial "Mandalorianin", którego dwa sezony pojawiły się odpowiednio w 2019 i 2020 roku. Przez dłuższą chwilę wydawało się, że zostanie zachowana ciągłość i trzeci sezon pojawi się na koniec 2021 roku. Zapowiedź "Księgi Boby Fetta" spowodowała zamieszanie, które wyjaśniono dopiero później. To właśnie ten serial będzie zapowiadanym przez Kathleen Kennedy z Lucasfilmu "kolejnym rozdziałem", a na trzeci sezon "Mandalorianina" trzeba będzie poczekać dłużej.