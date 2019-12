Serial dokumentalny o Michaelu Jordanie

To jeden z najbardziej oczekiwanych sportowych seriali dokumentalnych 2020 roku. Pokaże on kulisy drogi Michaela Jordana i Chicago Bulls do zdobycia szóstego w ciągu ośmiu lat tytułu mistrzowskiego ligi NBA. Ppojawił się właśnie zwiastun 10-odcinkowego dokumentu, który będzie można zobaczyć w ESPN i na Netfliksie już w czerwcu przyszłego roku.

Zobaczymy z bliska, jak MIchael Jordan wraz z Chicago Bulls zdobywał szósty mistrzowski tytuł /Jonathan Daniel/Allsport /Getty Images

"Byliśmy najwspanialszą drużyną, jaką widział świat" - podsumowuje boiskowy partner Michaela Jordana, Scottie Pippen. Pod wodzą trenera Phila Jacksona, Chicago Bulls zdołało zdobyć sześć tytułów mistrzowskich. Przed sezonem 1997-98, który miał być dla Jordana i Jacksona ostatnim w barwach chicagowskiej drużyny, postanowiono nakręcić serial.

Reklama

Członkom ekipy filmowej dano nieograniczony dostęp do zawodników, by udokumentować kulisy ich wyczynu. W ciągu całego sezonu zarejestrowano 500 minut materiału, który dotąd nie był publikowany.

Materiały archiwalne zostaną uzupełnione wywiadami z głównymi bohaterami tamtych wydarzeń. Nie zabraknie wypowiedzi Jordana, Pippena, Jacksona, Dennisa Rodmana czy Steve'a Kerra. Lista gwiazd, które wypowiedziały się do filmu jest imponująca. W "The Last Dance" usłyszymy też wspomnienia m.in. Baracka Obamy, Justina Timberlake'a, Magica Johnsona, Kobego Bryanta czy Carmen Electry.

Dokument "The Last Dance" wyreżyserował Jason Hehir. Na jego koncie są m.in. trzy filmy z dokumentalnej serii stacji ESPN "30 for 30", w których opowiedział sportowe historie footballowej drużyny Chicago Bears, walki władz Sacramento o pozostawienie w mieście drużyny Kings oraz legendy koszykówki Bernarda Kinga. W 2018 roku dla HBO wyreżyserował również dokument poświęcony zapaśnikowi André René Roussimoffowi znanemu jako André The Giant.