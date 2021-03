Serial animowany na podstawie "Terminatora"

Współscenarzysta filmu "The Batman" Mattson Tomlin stworzy dla Netfliksa scenariusz serialu anime opartego na filmie "Terminator". Podpisana została właśnie umowa pomiędzy gigantem streamingowym i studiem Skydance, które posiada prawa do stworzonej przez Jamesa Camerona postaci Terminatora. Jednym z producentów serialu będzie też japońskie studio Production I.G.

Prawdziwy Terminator jest tylko jeden?

Dla Mattsona Tomlina będzie to druga współpraca z Netfliksem. Wcześniej napisał też scenariusz filmu "Power" z Jamiem Foxxem. Jednak najbardziej oczekiwanym jego projektem pozostaje "The Batman" Matta Reevesa, kolejny superbohaterski film z uniwersum wydawnictwa DC Comics.



"Terminator" z 1984 roku, który w polskich kinach wyświetlany był pod tytułem "Elektroniczny morderca", przyniósł sławę występującemu w roli tytułowej Arnoldowi Schwarzeneggerowi. Stał się też początkiem jednej z najdłużej kręconych serii science-fiction w historii. Do 2019 roku, gdy w kinach zadebiutował film "Terminator: Mroczne przeznaczenie", powstało w sumie sześć filmów pełnometrażowych. Na podstawie tej serii stworzono też serial telewizyjny "Terminator: Kroniki Sary Connor".

Nie wiadomo, jaka będzie fabuła serialu anime stworzonego na podstawie "Terminatora", ani w którym miejscu tej historii rozgrywać się będzie jego akcja. "Wszyscy, którzy znają moje scenariusze, wiedzą, że wierzę w odważne pomysły i zawsze piszę prosto od serca. Jestem zaszczycony, że będę mógł przygotować serial anime z jajami. Łamiący wszelkie konwencje i wymykający się oczekiwaniom" - oświadczył Mattson Tomlin w rozmowie z portalem "The Hollywood Reporter".

"Seria 'Terminator' to jedna z najbardziej ikonicznych historii, jakie kiedykolwiek stworzono. Z czasem jej wartość odnośnie tego, co dzieje się na świecie, tylko rosła. Nowy serial anime przedstawi to uniwersum w sposób, jakiego nikt jeszcze wcześniej nie próbował" - zapewnia odpowiedzialny za produkcje anime w Netfliksie John Derderian.