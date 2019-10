"Serce do walki": O sporcie i niepełnosprawności

13 grudnia na ekrany polskich kin trafi pełnometrażowy debiut Kacpra Anuszewskiego „Serce do walki”.

Łukasz Wabnic w filmie "Serce do walki" /Kino Świat /materiały dystrybutora

"Serce do walki" to pełnometrażowy debiut Kacpra Anuszewskiego aktora i reżysera, twórcy filmów krótkometrażowych pokazywanych na 150 międzynarodowych festiwalach filmowych na całym świecie, które otrzymały blisko 40 nagród w tym, m.in. w Palm Springs, Las Vegas i Toronto.



Reklama

Główny bohater "Serca do walki", Piotrek, jest utalentowanym sportowcem. W pamięci ma jednak traumatyczne wydarzenia z dzieciństwa, które rzucają się cieniem na całe jego obecne życie. Nie mogąc odnaleźć swojej drogi, zaczyna brać udział w nielegalnych walkach. Pewnego dnia jego życie się jednak zmienia. Poznaje niezwykłą dziewczynę i otrzymuje propozycję nie do odrzucenia, która może zmienić wszystko. Piotrek podejmuje wyzwanie i zamierza pokazać światu, na co go stać. W jego otoczeniu są jednak ludzie, którzy zrobią wszystko, aby poniósł porażkę. Tylko wsparcie najbliższych osób może dać mu siłę, której tak bardzo potrzebuje.

Emocjonujące walki zostały przeprowadzone pod czujnym okiem Tomasza Skrzypka - uhonorowanego licznymi nagrodami trenera, który wraz z kadrą Polski wygrał Światowe Igrzyska Sportowe (World Games) w 2017 roku oraz Jerzego Wrońskiego - znanego pod pseudonimem "Juras" rapera oraz ośmiokrotnego mistrza Polski i zdobywcy Pucharu Świata w kickboxingu. Film pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Fundacji "Brak Barier" oraz fundacji "Avalon".

Zdjęcie "Serce do walki" trafi do kin 13 grudnia / Kino Świat / materiały dystrybutora

- W filmie nie chodzi o relacje damsko-męskie, a raczej o spokój ducha, jaki tkwi w stosunkach z bliskimi. Takie wartości jak: rodzina, przyjaźń, braterstwo czy postępowanie honorowe, nie wszyscy o nich pamiętają, a wydaje mi się, że warto je sobie czasem przypomnieć. W filmie poruszamy też kilka ważnych społecznie tematów jak, chociażby niepełnosprawność - mówi producent, reżyser i scenarzysta filmu, Kacper Anuszewski.



Główną rolę w filmie "Serce do walki" zagrał Łukasz Wabnic. Na ekranie partnerują mu m.in. Marek Siudym, Monika Dryl, Łukasz Nowicki i Michał Milowicz.