Sequel "Soku z żuka" w drodze. Aktorka zachwycona ponowną pracą na planie

Winona Rider: "To wyjątkowe doświadczenie"

Praca na planie kontynuacji "Soku z żuka" jest dla aktorki powrotem do przeszłości. Po 35 latach Rider kolejny raz wciela się w postać Lydii Deetz, ponurej, nastoletniej dziewczyny, która przyniosła jej wielką popularność i umożliwiłą dalszy rozwój kariery.

W rozmowie z "Empire" wyznała, że to "jedno z najbardziej wyjątkowych doświadczeń, jakie kiedykolwiek miała". Aktorka nigdy wcześniej nie wracała do granych przez siebie postaci; to pierwsza taka okazja.

Choć Lydia nadal wygląda tak, jak ją pamiętamy (nosi ciemne ubrania, ma postrzępioną grzywkę i tajemniczy wyraz twarzy), w jej życiu przez te lata wiele rzeczy uległo zmianie; została matką i prowadzi program w telewizji.

Dla Winiony było to wyzwaniem, by odkryć i jak najlepiej stworzyć tę postać na nowo. "Nie może być tą samą osobą, nie może być po prostu całkowicie beznamiętna, musi ewoluować, ale jednocześnie musi też zachować to, co miała, kiedy ją poznaliśmy" - powiedziała podczas rozmowy.

Aktorka starała się wnieść do tej postaci również odrobinę nowej siebie i swoich doświadczeń z ostatnich dziesięcioleci.

Poza Rider w kontynuacji powróci także Michael Keaton oraz Catherine O'Hara.

"Sok z żuka 2": O czym opowie fabuła?

Nieoczekiwana tragedia zmusza rodzinę Deetzów, by powrócić do domu w Winter River. Kiedy Astrid (Jenna Ortega), buntownicza córka Lydii, odkrywa tajemniczy model miasteczka na strychu, pojawiają się kolejne kłopoty. To jednak nic, w porównaniu z chaosem, który nadejdzie po trzykrotnym wypowiedzeniu imienia "Bettlejuice".

