Sequel kultowego filmu powstanie? Gwiazdy zabrały głos

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

W sieci od czasu do czasu pojawiają się informacje o możliwej kontynuacji "The Goonies" Richarda Donnera, hitu Kina Nowej Przygody z 1985 roku. Do plotek odnieśli się Corey Feldman i Martha Plimpton, gwiazdy filmu.

Zdjęcie Grafika promująca film "Goonies" z 1985 roku / Mary Evans/All Film Archive/Warner Bros/East News / East News