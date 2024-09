Sequel kultowego filmu i nowe dzieło geniusza kina. Te filmy trzeba zobaczyć

"Beetlejuice Beetlejuice"

Beetlejuice powraca! Po nieoczekiwanej tragedii rodzinnej trzy pokolenia Deetzów wracają do domu w Winter River. Lydię wciąż prześladuje wspomnienie Beetlejuice'a. Teraz jej życie staje na głowie, kiedy jej buntownicza nastoletnia córka, Astrid, znajduje tajemniczą makietę miasteczka na strychu. Tym samym przypadkiem zostaje otwarty portal prowadzący w zaświaty. W obu światach w powietrzu wiszą kłopoty, tak więc kwestią czasu jest, kiedy ktoś trzykrotnie wypowie imię Beetlejuice'a, a podstępny demon wróci, żeby wywołać chaos taki, jaki tylko on potrafi - brzmi oficjalny opis produkcji "Beetlejuice Beetlejuice" .



W obsadzie znalazły się gwiazdy pierwszej części: Michael Keaton, Winona Ryder i Catherine O'Hara. Na fotelu reżysera zasiadł ponownie Tim Burton. Nowe twarze w ekipie to: Jenna Ortega, która wcieli się w córkę postaci granej przez Ryder, oraz Justin Theroux. Jedną z ról zagra ponadto Monica Bellucci, prywatnie partnerka reżysera. Ma wcielić się w... żonę tytułowego bohatera. Z kolei Willem Dafoe będzie "policjantem w zaświatach".

Jakiś czas temu temu oficjalnie ogłoszono, że "Beetlejuice Beetlejuice" otrzymał kategorię wiekową PG-13. Ocena wynika z obecności w filmie m.in. dwuznacznych elementów, brutalnych treści, makabrycznych scen czy wulgarnego języka. Może to być ważną wskazówką dla osób, które planowały wybrać się na film ze swoimi dziećmi.

"Rodzaje życzliwości"

"Beetlejuice Beetlejuice" otwierał tegoroczny festiwal w Wenecji, z kolei w Cannes o Złotą Palmę walczył nowy film Yorgosa Lanthimosa "Rodzaje życzliwości" (ostatecznie musiał się zadowolić nagrodą za najlepszą rolę męską dla Jesse'iego Plemonsa).



Podobnie jak w nagrodzonych w tym roku czterema Oscarami "Biednych istotach", w głównej roli w nowym filmie Greka wystąpiła Emma Stone. Kreacja Belli w tej ostatniej produkcji przyniosła jej drugą w karierze statuetkę Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. W "Rodzajach życzliwości" pojawiły się również inne gwiazdy "Biednych istot": Willem Dafoe i Margaret Qualley, a także Joe Alwyn, który wystąpił u boku Stone w poprzednim filmie Lanthimosa, czyli "Faworycie". W obsadzie znaleźli się ponadto: Jesse Plemons, Hong Chau, Hunter Schafer i Mamoudou Athie.

"Rodzaje życzliwości" są antologią składającą się z trzech nowel, których akcja toczy się w czasach współczesnych. Połączone są one - choć nie jedynie - osobami aktorów powracających w nowych wcieleniach. Odarty z godności menedżer próbuje wyrwać się z korporacyjnego ślepego posłuszeństwa szefowi, żona policjanta - ocalała z katastrofy biolożka - chce odbudować relację z mężem kwestionującym jej powrót, a członkini tajnego stowarzyszenia ma za zadanie znaleźć niezwykłą osobę... Scenariusz filmu jest wspólnym dziełem Lanthimosa i Efthimisa Filippou. Wcześniej współpracowali oni przy okazji: "Kła", "Lobstera" i "Zabicia świętego jelenia".

"Ozi: Głos deszczowego lasu"

Główną bohaterką animacji "Ozi: Głos deszczowego lasu" jest tytułowa orangutanka, która wiedzie błogie życie, mieszkając wraz z rodzicami na czubku palmy w deszczowym lesie. Niestety, jej rodzinne szczęście zostaje zburzone, kiedy zła korporacja, producent oleju GreenZar, zaczyna wycinkę dżungli. Pozbawiona domu i oddzielona od bliskich, Ozi zostaje uratowana przez Kirani i Roberta, właścicieli sanktuarium dla osieroconych orangutanów. Początkowo przestraszona i zdezorientowana, z czasem - dzięki życzliwości i zachęcie opiekunów - zadomawia się w nowym miejscu. A dzięki językowi migowemu uczy się komunikowania ze światem i świeżo poznanymi przyjaciółmi. Wkrótce niezwykłe zdolności małej Ozi staną się kluczem do naprawdę wielkich rzeczy. I dadzą początek akcji, która zadziwi świat.

"Potworna rodzinka"