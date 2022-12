Gal Gadot zadebiutowała na amerykańskich ekranach w 2009 roku w filmie "Szybko i wściekle" - czwartej części popularnej serii "Fast and Furious"

W postać Gisele Harabo wcielała się też w dwóch kolejnych filmach serii.

Gal Gadot: Wzburzony brzeg morza 1 / 11 Jej imię po hebrajsku oznacza "falę", nazwisko zaś to inaczej "brzeg morza". Mimo że jej rodzice urodzili się w Izraelu, przodkowie Gadot byli żydowskimi emigrantami z Europy - gwiazda przyznała w jednym z wywiadów, że w jej żyłach płynie także polska krew. Źródło: Getty Images Autor: Vera Anderson/WireImage udostępnij

Gal Gadot zagra w filmie "Fast X"?

Jak wynika z informacji portalu The Direct, Gadot wróci na ekran w filmie "Fast X", będącym dziesiątą częścią "Szybkich i wściekłych".

Fani serii z pewnością pamiętają, że bohaterka Gadot zginęła w szóstym filmie serii, kiedy starała się uratować granego przez Sunga Kanga Hana Lue. Mężczyzna, który również miał zostać zabity, wrócił jednak w dziewiątej części franczyzy.

Reklama

Był to efekt internetowej akcji #Justice4Han. Fanom nie spodobało się to, że Han zginął z rąk postaci granej przez Jasona Stathama , której późnej zapomniano tę przewinę. Scenarzyści znaleźli więc sposób na przywrócenie Hana do serii.

Na razie nie wiadomo, czy bohaterka Gadot wróci wyłącznie w scenach retrospekcji, czy scenarzyści zaskoczą nas próbą wskrzeszenia Gisele Harabo.

Ewentualny powrót Gal Gadot do serii "Szybcy i wścieli" możliwy jest dzięki decyzji o rezygnacji z produkcji trzeciego filmu o Wonder Woman.

"Fast X": Co wiemy o filmie?

Film "Fast X" opowiadać będzie o Dominiku Toretto (w tej roli Vin Diesel ) i jego powiększającej się z każdym filmem Rodzinie. Do swoich ról z poprzednich części serii powrócą Tyrese Gibson , Michelle Rodriguez , Chris "Ludacris" Bridges , Nathalie Emmanuel i Jordana Brewster . W obsadzie znalazło się też miejsce dla Helen Mirren .

W filmie pojawi się również Charlize Theron . W roli groźnej kryminalistki o pseudonimie Cipher można ją było zobaczyć po raz pierwszy w filmie "Szybcy i wściekli 8" . Powtórzyła ją też w dziewiątej odsłonie serii, której zakończenie jasno dawało do zrozumienia, że z Cipher spotkamy się w kolejnym filmie z tego cyklu.

W obsadzie "Fast X" zabraknie gwiazdora poprzednich części serii - Dwayne'a Johnsona , który zrezygnował z powodu trwającego od dłuższego czasu konfliktu z Vinem Dieselem. Tym razem wśród nowych twarzy będą Brie Larson , Jason Momoa . Alan Ritchson i Rita Moreno w roli babci Dominika Teretta.

Reżyserem "Fast X" będzie Louis Leterrier ("Incredible Hulk", "Transporter"), który zastąpił zastąpi Justina Lina.

"Fast X" trafi na kinowe ekrany 19 maja 2023.