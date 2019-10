Selma Blair: Oswoić śmierć

1 / 6

W piątek, 23 czerwca, amerykańska aktorka Selma Blair obchodzi 45. urodziny. Kojarzymy ją dzięki rolom w "Szkole uwodzenia", "Hellboyu" oraz serialu "Jeden gniewny Charlie". Po ukończeniu liceum Selma chciała zostać fotografem. Chcąc zrealizować swoje marzenia przeprowadziła się do Nowego Jorku, zainteresowała się jednak aktorstwem - zaczęła się uczyć w The Stella Adler Conservatory and The Column Theatre. Wkrótce zainteresował się nią pewien agent i tydzień później zadebiutowała w telewizyjnej reklamówce Theater of Virginia.