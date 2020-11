Selena Gomez zagra wybitną homoseksualną alpinistkę

Amerykańska piosenkarka i aktorka, znana głównie z ról w filmach familijnych, tym razem wcieli się w postać dramatyczną. Zagra wybitną alpinistkę Silvię Vasquez-Lavado, molestowaną w dzieciństwie lesbijkę, która zdobyła tzw. Koronę Ziemi, czyli wspięła się na najwyższe szczyty na każdym z kontynentów.

Selenę Gomez czeka duże wyzwanie /Theo Wargo /Getty Images

Producentką filmu jest Donna Gigliotti, która pracowała przy oscarowym "Zakochanym Szekspirze". Obraz ma być oparty na autobiografii Silvii Vasquez-Lavado. Na razie nie wiadomo, kiedy powstanie film. Książka pt. "Shadow of the Mountain", ma się ukazać w lutym 2022 roku.



Informację o realizacji filmu ogłosiła w mediach społecznościowych sama alpinistka. Silvia Vasquez-Lavado pochodzi z Peru, a Koronę Ziemi skompletowała dwa lata temu.

Okrzyknięto ją wtedy pierwszą lesbijką, która tego dokonała, choć to akurat pewne nie jest. Nie wszystkie bowiem wspinające się kobiety ujawniały swoją orientację seksualną. Koronę Ziemi zdobyło m.in. 10 Polek. Pierwszą kobietą w ogóle, była Japonka Junko Tabei - w 1992 roku.



Instagram Post



Film zapowiada się ciekawie i niektórzy krytycy już dostrzegają w nim potencjał na Oscara. Vasquez-Lavado była w dzieciństwie wykorzystywana seksualnie, przez co potem zmagała się z depresją. Gdy wyjawiła to mamie, ta zachęciła ją do opuszczenia Peru. Silvia udała się do USA, gdzie otrzymała stypendium Fulbrighta. Studiowała na Uniwersytecie Millersville. Mieszka w San Francisco.

W 2014 roku założyła Courageous Girls, organizację non-profit pomagającą osobom, które doświadczyły przemocy seksualnej i handlu ludźmi. Gwałcone kobiety zachęca do tego, by odzyskały siłę, determinację i wiarę w siebie - tam, gdzie ona to robi, w wysokich górach. Zabiegała o to, by w filmie zagrała ją właśnie Selena Gomez. Nie wyjaśniła dlaczego.

Aktorka skomentowała jej wpis na instagramowym profilu słowami: "Jestem zaszczycona, że mogę opowiedzieć Twoją historię. Jesteś dla mnie inspiracją".

Selena Gomez: Gwiazdka Disneya 1 / 8 Na zdjęciu: Selena Gomes Źródło: Getty Images Autor: Rob Kim udostępnij