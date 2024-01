Selena Gomez zagra legendarną wokalistkę. Obie mają meksykańskie korzenie

Selena Gomez, która zanim została aktorką, odnosiła sukcesy jako gwiazda pop, zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie okładki wspomnieniowej książki Ronstadt "Simple Dreams".



Wśród producentów przygotowywanego filmu znaleźli się m.in. menedżer Ronstadt - John Boylan oraz James Keach, który ma na koncie dokument “Linda Ronstadt: The Sound of My Voice".

Linda Ronstadt to laureatka 11 statuetek Grammy, która w swej karierze wydawała albumy zarówno z rockową, folkową, jak i latynoską muzyką.

Reklama