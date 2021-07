Selena Gomez publikuje zdjęcie w bikini. Jak wygląda jej ciało bez retuszu?

Selena Gomez z dumą zaprezentowała swoje zdjęcie w stroju kąpielowym bez retuszu, które natychmiastowo podbiło internet.

Selena Gomez /Instagram/Sipa USA/East News /East News

Selena Gomez jest gwiazdą, która może pochwalić się olbrzymią popularnością. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 240 mln internautów. Aktorka dawno temu zrezygnowała z cukierkowego wizerunku. Szczerze mówi o tym, że życie na świeczniku łączy się z ogromną presją, która może działać destrukcyjnie.



Aktorka i piosenkarka szczerze mówi także o swoich problemach zdrowotnych. Wyznała, że cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. Artystka często podkreśla, jak ważna jest samoakceptacja. Jej najnowsza sesja jest utrzymana w duchu "ciałopozytywności".

Selena Gomez pozuje bez retuszu

Fotografie są częścią kampanii marki La'Mariette, którą prowadzą przyjaciele gwiazdy. Na zdjęciach Gomez pozuje w stroju kąpielowym, a fotografie są pozbawione retuszu.



"Jestem tak wdzięczna, że mogę świętować starania moich przyjaciół. Moja współpraca z La'Mariette ukazuje się dzisiaj! To, co kocham w tej marce, to to, że celebruje kobiety, które kochają swoje ciało bezwarunkowo, dodając im wdzięku, na który zasługują. Mam nadzieję, że kochacie to tak samo, jak ja" - napisała aktorka na Instagramie, publikując zdjęcie, a jej fani nie mogli wyjść z podziwu dla jej naturalnej sylwetki.



