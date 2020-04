Selena Gomez poddała się operacji plastycznej?

Selena Gomez pojawiła się na okładce magazynu Interview. Jej zmysłowa sesja zdjęciowa zachwyciła fanów i. Niektórzy z nich zauważyli jednak w wyglądzie kobiety pewnie zmiany. Ich uwagę przyciągnęły bowiem oczy, które według nich mają nowy, koci kształt. Czyżby Gomez poddała się operacji plastycznej?

Selena Gomez ma teraz "kocie" oczy /Tibrina Hobson /Getty Images

Pod koniec ubiegłego roku Selena Gomez powróciła w wielkim stylu. W listopadzie pojawił się wówczas jej nowy utwór "Lose You To Love Me". Jej muzyczne "odrodzenie" niezwykle ucieszyło wielbicieli kobiety, którzy wcześniej wspomniany utwór odtworzyli w serwisie YouTube już ponad 267 milinów razy.



Wokalistka zapowiadała, że powraca silniejsza i pewniejsza siebie. Patrząc na jej sesję dla magazynu "Interview" trudno się z tym nie zgodzić. W najnowszym numerze magazynu pojawiły się zmysłowe i dość odważne zdjęcia wokalistki, które zachwyciły internautów. Jednak Ci bardziej wnikliwi, dopatrzyli się w wyglądzie amerykańskiej gwiazdy pewnych zmian...

Gorące fotografie Gomez wywołały w sieci spore zamieszanie. Uwagę internautów zwróciły bowiem oczy kobiety, które wydają się bardziej "kocie". Według niektórych użytkowników sieci piosenkarka musiała poddać się zabiegom medycyny estetycznej.



Chodzi tu dokładnie o zabieg "foxy eyes", który staje się coraz popularniejszy, zwłaszcza wśród gwiazd. Polega on na uniesieniu zewnętrznych kącików oczu, dzięki czemu stają się one bardziej "egzotyczne". Według zagranicznych mediów zabiegowi temu poddała się już między innymi Kendall Jenner, Megan Fox i Bella Hadid. Czyżby Gomez dołączyła do tego grona?