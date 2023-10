Taylor Swift trafiła na amerykańskie serwisy sportowe za sprawą plotek na temat jej związku z zawodnikiem drużyny footballu amerykańskiego Kansas City Chiefs, Travisa Kelce'a. W związek ten nie wierzy Dan Katz. Prowadzący podcast "Pardon My Take" dziennikarz jest wobec niego mocno sceptyczny, "Jeśli Travis Kelce i Taylor Swift wypuszczą sekstaśmę, wtedy przyjmę do wiadomości, że rzeczywiście są razem" - stwierdził na antenie.

Rachel Zegler: Zostawcie Taylor Swift w spokoju

Uwaga Katza nie spodobała się wielu, w tym gwieździe filmów "West Side Story" i "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży" Rachel Zegler . "Nie jest to żadną nowością, że media są szczególnie (i bezzasadnie) okrutne dla Taylor Swift. Jednak sposób, w jaki mężczyźni uważają, że mogą mówić o kobietach, ich ciałach i ich życiu seksualnym na serio powinien być oceniony. Nigdy nie zobaczycie ludzie mówiących w ten sposób o mężczyznach. Dotyczy to wielu różnych scenariuszy. Nie analizujemy postaw i związków mężczyzn tak jak robimy to w przypadku kobiet. I nie zawsze tylko mężczyźni mówią o kobietach w ten sposób. Kobietom też się to zdarza. To jest do bani! Zostawcie Taylor Swift w spokoju!" - napisała aktorka w swoim poście na portalu społecznościowym X.