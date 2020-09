"Seks w wielkim mieście": Sharon Stone jako Samantha Jones?

Serialowy przebój "Seks w wielkim mieście" doczekał się dwóch kinowych kontynuacji. O trzeciej części plotkuje się od czasu do czasu. Choć w postać Samanthy Jones od początku wciela się Kim Cattrall, inna gwiazda serii wyznała, że w tej roli widziałaby... Sharon Stone.

Sharon Stone w filmie "Specjalista" /Sunset Boulevard /Getty Images

"Nie ma co prawda jeszcze planów na film 'Seks w wielkim mieście 3', ale gdyby coś się zmieniło, Cynthia Nixon nie miałaby nic przeciwko, gdyby Sharon Stone wcieliła się w rolę Samanthy" - informuje CNN.

Aktorki Sharon Stone, Cynthia Nixon oraz Sarah Paulson wystąpiły w wirtualnym spotkaniu "Watch What Happens Live with Andy Cohen".



W pewnym momencie rozmowa skupiła się wokół potencjalnego udziału gwiazdy "Nagiego instynktu" w produkcji "Seks w wielkim mieście 3".

Nie jest tajemnicą, że Kim Cattrall od lat nie dogaduje się z największą gwiazdą "Seksu w wielkim mieście" - Sarah Jessicą Parker i już wcześniej dawała producentom do zrozumienia, że jeśli powstanie kolejna kinowa kontynuacja, to ona nie jest zainteresowana pracą na planie.

"Nie słyszałem o tym, ale każda możliwość pracy z Cynthią, byłaby dla mnie zaszczytem" - skomentowała te doniesienia Stone.

Odtwórczyni Mirandy podkreśliła, że Kim Cattrall była w swojej roli cudowna. Przyznała jednak, że Samantha w wykonaniu Sharon Stone mogłaby być "niesamowita". "Ona uczyniłaby tę rolę całkowicie swoją, to byłoby coś nowego" - stwierdziła Nixon.



Na razie jednak nie wiadomo, czy w ogóle dojdzie do realizacji filmu "Seks w wielkim mieście 3". Producenci poprzednich kinowych części o tym nie wspominają. Być może nie bez powodu - filmy nie spodobały się ani fanom serialu ani krytykom.



Autor: Aleksandra Góra