Nagrodzony Oscarem Sam Rockwell ( "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" ) oraz czterokrotnie nominowana do Oscara Saoirse Ronan ( "Małe kobietki" ) wcielają się w filmie "See How They Run" w role doświadczonego detektywa i nieopierzonej policjantki, którzy rozpoczynają śledztwo w sprawie zamordowania jednego z aktorów przygotowujących się do realizacji filmu na podstawie popularnej sztuki teatralnej. Podejrzani w sprawie są wszyscy członkowie obsady i ekipy planowanego filmu.

Londyn, lata 50. ubiegłego wieku. Na West Endzie trwają przygotowania do rozpoczęcia zdjęć do filmowej wersji popularnego przedstawienia. Zostają one zakłócone przez zabójstwo jednej z gwiazd przedsięwzięcia. Znużony życiem inspektor Stoppard (Rockwell) i gorliwa początkująca posterunkowa (Ronan) podejmują się rozwiązania tej sprawy. Oboje zostają wciągnięci w zagadkę kryminalną rozgrywającą się pośród przepychu w nikczemnym podziemiu teatralnym - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu "See How They Run". Przedsmak tej produkcji można zobaczyć w opublikowanym właśnie zwiastunie.

Oscarowych weteranów nie brakuje również pośród reszty obsady kryminału. Nagrodzony Oscarem za rolę w "Pianiście" Adrien Brody wciela się tutaj w rolę ofiary morderstwa, aktora Leo Kopernicka. Jednym z podejrzanych jest dramaturg Mervyn Cocker-Norris, którego zagrał David Oyelowo ( "Selma" ). W pozostałych rolach w filmie "See How They Run" wystąpili Ruth Wilson , Harris Dickinson , Reece Shearsmith oraz Charlie Cooper.

Reżyserem filmu, w którym widzowie otrzymają jedną z rzadkich okazji do zobaczenia Saoirse Ronan w bardziej komediowym wcieleniu, jest Tom George ("This Country"). Scenariusz filmu napisał Mark Chappell ("Kalifornijski guru"). Kinowa premiera "See How They Run" zaplanowana została na 30 września tego roku.