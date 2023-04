"Jutro premiera płyty 'Popiół', a dla osób, które zamówiły ją w pre orderze, specjalny prezent w postaci popielniczki-hejterniczki, z moim wizerunkiem na jej spodzie. To bardzo praktyczny gadżet, ponieważ za każdym razem, kiedy dostarczę ci powodu do hejtu, zamiast pisać mi, żebym się zabił, po prostu możesz skiepować mi na gębie. Jeśli nie palisz, albo nie chcesz hejtować i nie wiesz, co z tą popielniczką zrobić, to... liczę na twoją kreatywność!" - napisał w najnowszym poście na swoim Instagramie Sebastian Fabijański . Załączył też dwie fotografie z rzeczoną popielniczką. Jej spód zdobi zdjęcie Fabijańskiego, który uwieczniony jest w trakcie palenia papierosa.

Sebastian Fabijański: "Popiół" kończy jego muzyczną karierę

Na krążku "Popiół" znajduje się osiem utworów, które, jak głosi informacja na płycie, stanowią ostateczne rozliczenie Fabijańskiego z bardzo trudnym okresem w życiu rapera, jego bolesnymi doświadczeniami związanymi z show-biznesem i problemami osobistymi.



Gwiazdor twierdzi, że "Popiołem", który jest jego czwartym solowym albumem, chce zakończyć raperską karierę. Deklaruje też, że cały dochód ze sprzedaży tej płyty przeznaczy na Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Uzdrowisku Konstancin.

Z pewnością intensywnych przeżyć Fabijańskiemu dostarczyło to, że rozstał się z Julią Kuczyńską, czyli infuencerką Maffashion, z którą ma syna, Bastka. Rozpad ich związku aktor ogłosił w lipcu 2022 r. Traumatyczny mógł być dla niego też udział w gali Fame MMA na początku 2023 r. Podczas walki z raperem Wac Toją, Fabijański został znokautowany już w 35. sekundzie. Jak się można domyślić, spokoju ducha nie dodawało mu też to, że był skonfliktowany z częścią polskiego środowiska hip-hopowego, któremu zarzucił odejście od korzeni i pogoń za pieniędzmi.