Sebastian Fabijański i Marianna Zydek: Wybuchowy duet

Jesienią z plakatów reklamujących film "Kamerdyner" spoglądać będą Sebastian Fabijański i Marianna Zydek, odtwórcy głównych ról w tym epickim obrazie Filipa Bajona. Aktorzy przyznają, że ich relacja na planie była skomplikowana.

Sebastian Fabijański i Marianna Zydek na plakacie filmu "Kamerdyner" /materiały dystrybutora

To nieznanej szerzej Mariannie Zydek, Filip Bajon powierzył główną rolę w superprodukcji "Kamerdyner". Czy poradziła sobie z zagraniem Marity, pruskiej arystokratki, która jest świadkiem burzliwych wydarzeń pierwszej połowy XX wieku, przekonamy się 21 września, gdy film wejdzie do kin.



Pierwsze skrzypce w filmie gra też Sebastian Fabijański, dla którego trampoliną do kariery były produkcje Patryka Vegi. Mateusz Krol - postać, którą stworzył - jako kaszubski chłopak po śmierci matki został przygarnięty przez Gerdę von Krauss. Dorasta z dziećmi arystokratów. Później zostaje w tym domu kamerdynerem. Marita i Mateusz zakochują się w sobie. Jednak ich miłość nie jest akceptowana przez rodzinę.



"Myślę, że nasi bohaterowie mają bardzo burzliwe relacje i to się odzwierciedlało w naszych stosunkach na planie. Momentami były bardzo zażyłe, a czasami kończyliśmy zdjęcia z furią. Mam nadzieję, że w filmie będzie to działało tylko na plus" - mówi PAP Life Zydek. Jak dopowiada Fabijański: "Każde spotkanie dwóch artystów jest z pogranicza konfliktu". Koniec końców, aktorzy polubili się.



"Kamerdyner": Epicki film Filipa Bajona 1 9 Zakończyły się zdjęcia do nowego filmu Filipa Bajona "Kamerdyner". Tytuł, którego budżet szacowany jest na blisko 15 mln zł, w kinach pojawi się już 21 września. Autor zdjęcia: Rafał Pijański / Filmicon Źródło: materiały dystrybutora 9

Reklama

"Sądzę, że wiele się od niego nauczyłam - bo jednak mam dużo mniejsze doświadczenie niż on. Sebastian jest bardzo dobrym partnerem, ale i trudnym, gdyż podchodzi do aktorstwa z ogromną wrażliwością i ambicją. Wydaje mi się, że podobnie myślimy o naszym zawodzie. Nie chodzi nam o robienie kariery, tylko żeby z wielką odpowiedzialnością opowiedzieć o życiu ludzi, którzy sami już tego zrobić nie mogą" - wyjaśnia Marianna.



W obsadzie "Kamerdynera" znaleźli się również m.in. Janusz Gajos, Adam Woronowicz, Borys Szyc, Marcel Sabat, Kamilla Baar-Kochańska i Daniel Olbrychski.