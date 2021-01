Sean Penn zaszczepił się przeciwko COVID-19

Sean Penn pochwalił się w mediach społecznościowych, iże właśnie dołączył do grona zaszczepionych przeciwko COVID-19. Dziękując pracownikom założonej przez siebie organizacji non-profit CORE, która od początku pandemii dostarcza setki tysięcy testów na obecność koronawirusa, Penn zaapelował do swoich fanów o finansową pomoc. "Jestem szczęściarzem. Potrzebujemy teraz waszego wsparcia, by więcej ludzi uczynić szczęściarzami" - napisał na Twitterze.

Jestem szczęściarzem - przekonuje Sean Penn /Randy Holmes/ABC /Getty Images

Kolejne gwiazdy dołączają do coraz pokaźniejszego grona zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Zachęcić do poddania się szczepieniu postanowił teraz Sean Penn, który zamieścił w sieci wpis dokumentujący jego wizytę w jednym ze szpitali w Los Angeles. Sean Penn docenia możliwość otrzymania szczepionki. "Jestem szczęściarzem" - zaznaczył w opublikowanym na Twitterze poście.

Dwukrotny laureat Oscara postanowił również podziękować działającym na "pierwszej linii frontu" pracownikom założonej przez siebie organizacji non-profit CORE, która pomagała m.in. ofiarom tragicznych w skutkach kataklizmów - dość wspomnieć trzęsienie ziemi na Haiti, do którego doszło w 2010 roku. Od wybuchu pandemii organizacja ta dostarcza setki tysięcy testów na obecność koronawirusa na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

Penn zaapelował do swoich fanów, by przekazywali darowizny na rzecz organizacji CORE i tym samym włączyli się do walki z pandemią. "Przeprowadzamy testy i szczepimy tysiące ludzi każdego dnia. Potrzebujemy teraz waszego wsparcia, by więcej ludzi uczynić szczęściarzami" - napisał gwiazdor.

Ale nie samą pandemią żyje aktor. Mimo panujących obostrzeń gwiazdorowi udało się poślubić w lipcu Leilę George, z którą zaczął się spotykać w 2016 roku. Jak wygląda covidowe wesele, opowiedział goszcząc w programie "Late Night With Seth Meyers". "Ślubu udzielił nam urzędnik podczas wideokonferencji na Zoomie, a my siedzieliśmy w domu z moimi dziećmi i bratem Leili" - wyjaśnił aktor.