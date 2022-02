Sean Penn pokaże prawdę o rosyjskiej inwazji? Jest na miejscu!

Sean Penn, dwukrotny laureat Oscara za role w filmach "Obywatel Milk" oraz "Rzeka tajemnic", w ubiegłym tygodniu przyjechał do Ukrainy, aby zgromadzić materiał do swojego filmu dokumentalnego o rosyjskiej inwazji na niepodległe państwo. Na miejscu spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim oraz wicepremier Iryną Wiereszczuk. To nie pierwszy raz, kiedy filmowiec angażuje się w antywojenne i humanitarne operacje.

Zdjęcie Sean Penn w regionie Doniecka (listopad 2021) / Ukrainian Joint Forces Operation Press Service/Associated Press / East News