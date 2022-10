Sean Penn otrzyma wyjątkową nagrodę za działalność humanitarną

Dwukrotny zdobywca Oscara już niedługo dołączy do grona laureatów The Bob Hope Humanitarian Award. Nagroda ta jest przyznawana za wieloletnie zaangażowanie w działalność filantropijną. "Aktywizm Seana, który konsekwentnie wykorzystuje swoją popularność do inspirowania zmian na świecie, wywarł olbrzymi wpływ na całą globalną społeczność" – uzasaniła decyzję Kim Coleman, współprzewodnicząca komisji selekcyjnej.

Zdjęcie Sean Penn / Michael Kovac/Getty Images for CORE / Getty Images