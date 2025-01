Christopher Hampton i Agnieszka Holland porozmawiają o Leonardo DiCaprio

W 30. rocznicę premiery kultowego "Całkowitego zaćmienia" do Polski przyjedzie scenarzysta filmu, wybitny twórca, dwukrotny laureat Oscara Christopher Hampton. Wraz z reżyserką obrazu Agnieszką Holland wezmą udział w specjalnym panelu, który odbędzie się podczas 13. edycji Script Fiesty.

Christopher Hampton , laureat dwóch Oscarów za scenariusze do filmów "Niebezpieczne związki" i "Ojciec", oraz twórca takich produkcji, jak "Carrington" czy "Pokuta", oraz wybitna polska reżyserka Agnieszka Holland , której obraz "Zielona granica" wciąż porusza publiczność na całym świecie, spotkają się 29 marca z uczestnikami festiwalu podczas specjalnego panelu poświęconego pracy nad scenariuszem "Całkowitego zaćmienia".



Film, opowiada o burzliwej relacji francuskich poetów "przeklętych" - Arthura Rimbaud (w tej roli młodziutki Leonardo DiCaprio) i Paula Verlaine’a (David Thewlis). Twórcy opowiedzą o współpracy z hollywoodzkimi gwiazdami, o tym, jak pracowali nad swoim filmem w fabryce snów, oraz jak przez lata zmieniała się percepcja "Całkowitego zaćmienia".

"Wizyta Christophera Hamptona i Agnieszki Holland to dla nas ogromny zaszczyt. Ich obecność na festiwalu to okazja, żeby dowiedzieć się, jak robi się filmy w Hollywood, ale także wspaniała sposobność, by poznać zakulisowe anegdotki na temat współpracy z Leonardo DiCaprio, dziś jednym z największych aktorów na świecie. Zapraszamy oczywiście także, przed spotkaniem, na projekcję filmu" - mówi Artur Zaborski , dyrektor artystyczny festiwalu Script Fiesta.

Script Fiesta 2025: co w programie?

13. edycja festiwalu filmowego Script Fiesta, poświęconego sztuce scenariuszowej, odbędzie się w dniach 27-30 marca.

W ramach Festiwalu, jak co roku, wybrany zostanie najlepszy zrealizowany scenariusz polskiego filmu fabularnego oraz najlepszy koncept na scenariusz serialu. Laureata konkursu na zrealizowany scenariusz wybiorą reżyserki i scenarzystki - DK Welchman ("Chłopi") i Maria Sadowska ("Sztuka kochania") oraz reżyserzy i scenarzyści - Maciej Ślesicki ("Ludzie"), Damian Kocur ("Pod wulkanem", "Chleb i sól"), Lech Majewski ("Brigitte Bardot cudowna"), Jan Kidawa-Błoński ("Różyczka 2") i pisarz Michał Witkowski ("Drwal", "Lubiewo"). Laureat otrzyma nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych. Z kolei w konkursie na koncept serialu w jury zasiądą polsko-amerykańska aktorka Dagmara Domińczyk ("Sukcesja"), scenarzysta Jakub Rużyłło ("1670") oraz aktorka, scenarzystka i reżyserka Gabriela Muskała ("Błazny", "Fuga"). Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych.

Script Fiesta to jednak nie tylko konkursy - na uczestników czekają cztery dni projekcji filmowych, paneli dyskusyjnych i warsztatów.

Festiwal Script Fiesta założył w 2012 roku reżyser, scenarzysta i dwukrotnie nominowany do Oscara producent Maciej Ślesicki, kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej, która obchodzi w tym roku swoje 20-lecie.