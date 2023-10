"'Barbie' jest najlepszym filmem, jaki widziałem w tym roku" - stwierdził Derrickson. Jednak zaraz wycofał się ze swojego stanowiska. "Cóż, to nie jest do końca prawda. Widziałem taki horror, 'When Evil Lurks', na Fantastic Fest i razem z 'Barbie' to są moje ulubione filmy roku. Nie mogą się one bardziej od siebie różnić".

"'Barbie' jest świetnym przykładem popularnej franczyzy, która została potraktowana z prawdziwym geniuszem. To niezwykły film na każdym możliwym poziomie. Powinien dostać Oscara dla najlepszej produkcji. Scenariusz jest taki mądry i sprytny, i wywrotowy. Aktorstwo jest niesamowite, sam film dostarcza masy rozrywki, jego strona wizualna jest pomysłowa [...] To po prostu niesamowity film" - reżyser nie mógł się nachwalić dzieła Grety Gerwig.

Reklama

Wideo "Barbie" [trailer]

Scott Derrickson: Dlaczego nie wyreżyserował sequela "Doktora Strange'a"

W tym samym podcaście Derrickson zdradził, dlaczego zrezygnował z pracy nad sequelem "Doktora Strange'a". Kontynuację komiksowego hitu o podtytule "Multiwersum obłędu" wyreżyserował Sam Raimi.

"Mogę potwierdzić, że to, co ogłosiliśmy publicznie [z Marvel Studios], jest prawdą" - mówił reżyser "Czarnego telefonu". "Naprawdę mieliśmy różnice kreatywne. Film, który ja chciałem nakręcić — i jak chciałem go nakręcić — był inny (niż ten, który chciała otrzymać wytwórnia) i stało się jasne, że idziemy w różnych kierunkach. I moim zdaniem w taki sposób kręci się złe filmy. Gdy producent albo wytwórnia i reżyser kręcą różne filmy, to kończymy z potworkiem. Dlatego musiałem odejść".

Przy "Doktorze Strange'u w multiwersum obłędu" Derrickson pełnił funkcję producenta wykonawczego. Film wszedł do polskich kin 6 maja 2022 roku. Zarobił na całym świecie ponad 955 milionów dolarów.

Wideo "Doktor Strange w multiwersum obłędu" [trailer 2]