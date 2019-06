Sceny z życia Putina

28 czerwca wchodzi do kin najnowszy filmu Witalija Manskiego. "Świadkowie Putina" to niezwykle intymny portret Władimira Putina i przełomowego okresu w historii Rosji, nakreślony na podstawie unikatowych materiałów z lat 1999-2000, relacji świadków oraz doświadczeń samego reżysera.

Kadr z filmu "Świadkowie Putina" /materiały dystrybutora

Prezentujemy fragment filmu, w którym Putin przedstawia swoją strategię PR. We fragmencie widzimy, jak fotograf prosi Putina, aby spojrzał na niego przychylnie - "tak przychylnie, jak się da"...



"Świadkowie Putina" Witalija Manskiego to niezwykle intymny portret Władimira Putina i przełomowego okresu w historii Rosji, nakreślony na podstawie unikatowych materiałów z lat 1999-2000, relacji świadków oraz doświadczeń samego reżysera. Obejrzyjcie fragment, w którym ujawniane są zabiegi PRowe stosowane podczas pierwszej kampanii wyborczej Putina, nasuwające skojarzenia z propagandowymi działaniami Josepha Goebbelsa. Film zaś ogląda się w równym napięciu jak kolejny odcinek serialu "House of Cards".

Pod koniec ubiegłego tysiąclecia Manski był szefem departamentu dokumentalnego rosyjskiej telewizji publicznej. Kraj przechodził wtedy z epoki Jelcyna do autorytarnego reżimu Putina. 31 grudnia 1999 roku Władimir Putin wstąpił na fotel prezydenta Rosji. Manski był świadkiem tego, jak Putin podjął pierwsze kroki, aby zlikwidować demokratyczne reformy Jelcyna. "Najważniejsze, żeby ludzie uwierzyli we wszystko co mówimy i robimy. Mają uwierzyć, że działamy ze szczerych pobudek, kierując się tylko i wyłącznie interesem narodowym. To podstawa. To klucz do sukcesu" - wykłada swoją metodę Putin.

Dziś reżyser mieszka na Łotwie, a większość członków sztabu wyborczego Putina albo nie żyje, albo mieszka poza granicami Rosji...