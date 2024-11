"Scenarzystki na horyzoncie": Nowe Horyzonty i Netflix zapraszają

Oprac.: Anna Kempys Wiadomości

"Scenarzystki na horyzoncie" to inicjatywa festiwalu Nowe Horyzonty i platformy Netflix skierowany do kobiet, które mają pomysł na scenariusz filmu fabularnego. Wśród ekspertek programu jest m.in. Weronika Tofilska, jedna z reżyserek głośnego serialu "Reniferek". Swoje zgłoszenia można przesyłać do 20 grudnia.

Program "Scenarzystki na horyzoncie" /materiały prasowe