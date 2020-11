Scenarzystka serialu „Superman & Lois” straciła pracę za krytykę seksizmu i rasizmu

Kolejnym superbohaterskim serialem stacji The CW, która ma na koncie takie produkcje jak „Arrow”, „Flash” czy „Legends of Tomorrow”, będzie „Superman & Lois”. Choć do lutego, kiedy ma on pojawić się na antenie stacji, zostało jeszcze trochę czasu, to produkcja już budzi kontrowersje. Wszystko za sprawą oskarżeń ze strony jednej ze scenarzystek serialu, Nadrii Tucker. Twierdzi ona, że wyrzucono ją z pracy, bo zwracała uwagę na seksistowskie i rasistowskie fragmenty scenariuszy serialu.

"W ubiegłym tygodniu w środę dowiedziałam się, że mój kontrakt związany z serialem +Superman & Lois+ nie zostanie przedłużony, moje usługi nie są dłużej potrzebne, a mój wkład w scenariusze słaby (z czym oczywiście zupełnie się nie zgadzam). Wydarzyło się to po tym, jak miesiącami zaznaczałam w dialogach dowcipy z ruchu #MeToo, broniłam testu Bechdela (jest używany jako wskaźnik aktywnej obecności kobiet w treściach kultury - Wikipedia), walczyłam o to, żeby czarnoskórzy aktorzy nie pojawiali się wyłącznie w rolach złoczyńców i podrzucałam pomysły na seriale, których bohaterkami będą kobiety. Jak grochem o ścianę. Jeśli przemawia przeze mnie żółć, to dlatego, że cała sprawa bardzo mnie boli. Koledzy, z którymi pracowałam nad scenariuszami, zapewniali mnie, że jestem świetna, więc to nie tak, że zwariowałam. Walczyłam sama ze sobą, żeby to opublikować, ale doszłam do wniosku, że to g***o się nie zmieni, jeśli nie zwrócę na nie uwagi" - napisała na Twitterze scenarzystka.

Jej oskarżenia pod adresem stacji The CW mogą zaskakiwać, gdyż seriale przez nią produkowane i tworzone przez Grega Berlantiego nie unikają ważnych społecznie tematów. Ich obsady są zróżnicowane rasowo, kobiety występują w nich w wielu rolach głównych, a stacja szczyci się tym, że wyprodukowała pierwszy serial, którego superbohaterką była lesbijka ("Batwoman").



Stacja The CW oraz twórca serialu "Superman & Lois" nie odnieśli się na razie do zarzutów Nadrii Tucker. Jeśli znalazłyby one potwierdzenie, nie byłyby pierwszym skandalem związanym z twórcami tzw. Arrowverse. W 2017 roku jeden z producentów i scenarzystów tego komiksowego uniwersum, Andrew Kreisberg, został zwolniony z powodu oskarżeń o molestowanie seksualne. Z kolei występujący w serialu "Flash" Hartley Sawyer pożegnał się z pracą, gdy światło dziennie ujrzały jego rasistowskie tweety.



Premierę serialu "Superman & Lois" zaplanowano na luty przyszłego roku. Do ról Clarka Kenta aka Supermana i jego ukochanej Lois Lane powrócą w nim Tyler Hoechlin oraz Bitsie Tulloch. Gościnnie wystąpili już w tych rolach w innym serialu Arrowverse: "Supergirl". W "Superman & Lois" oboje będą starać się łączyć obowiązki rodzicielskie z pracą dziennikarską i misjami superbohaterów.