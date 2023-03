Scenarzyści w Hollywood planują strajk. Zastąpi ich... ChatGPT?

Wiadomości

Wzbudzający coraz większe zainteresowanie ChatGPT to jeden z głównych tematów rozmów internautów na całym świecie. Nieograniczonych możliwości tego opartego na sztucznej inteligencji narzędzia obawia się coraz więcej osób, które przewidują, że w najbliższej przyszłości stracą pracę za sprawą tego wynalazku. Powód do zmartwień mogą mieć hollywoodzcy scenarzyści. Amerykańska Gildia Scenarzystów chce bowiem dopuścić ChatGPT do pomocy w tworzeniu scenariuszy.

Jak wyglądaliby "Fabelmanowie", gdyby Steven Spielberg korzystał z pomocy ChatGPT a nie Tony'ego Kushnera? /Nina Westervelt/Variety /Getty Images