Sarah Jessica Parker: Intrygujące zdjęcie na Instagramie

Wystarczyło, że w poniedziałek, 24 maja, 56-letnia gwiazda serialu "Seks w wielkim mieście" opublikowała na Instagramie zdjęcie jednego zniszczonego pantofelka, aby w komentarzach pojawiły się szczegółowe informacje na jego temat.

Sarah Jessica Parker na planie produkcji "Seks w wielkim mieście" /James Devaney/WireImage /Getty Images

Fani serialu "Seks w wielkim mieście" nie tylko wiedzieli, w którym odcinku pojawił się ten właśnie but, ale także, jaką rolę odegrał. Pojawiły się nawet cytaty słów wypowiedzianych przez Carrie Bradshaw.



Bardziej wnikliwi obserwatorzy dopatrują się zaś w tym zdjęciu potwierdzenia pewnej informacji.



Gdy na instagramowym profilu gwiazdy "Seksu w wielkim mieście" pojawiło się zdjęcie pantofelków o zniszczonych podeszwach na reakcję obserwatorów nie trzeba było długo czekać.



Błyskawicznie rozpoznano, że są to sandałki o niebieskich podeszwach od Manolo Blahnika. Te, które zostały zniszczone w 13. odcinku czwartego sezonu przez szczeniaka jej ówczesnego chłopaka, Aidena Shawa. Nie zabrakło nawet wpisów przywołujących treść wypowiedzi Carrie Bradshaw.

Post Parker uruchomił jednak nie tylko wspomnienia fanów, ale i spekulacje na temat powrotu do kontynuacji "Seksu w wielkim mieście" Johna Corbetta. Kilka dni temu "Daily Mail" powołując się na osobę z produkcji "And Just Like That" informował, że ""Widzowie na pewno zobaczą Biga, Aidena i Steve’a". Zdjęcie opublikowane przez Parker zdaje się tę informację potwierdzać.

