Sara Ramirez zagra rolę osoby niebinarnej w kontynuacji „Seksu w wielkim mieście”

Powiększa się obsada oczekiwanej przez fanów kontynuacji serialu „Seks w wielkim mieście” zatytułowanej „And Just Like That…” („I tak po prostu…”) i realizowanej dla platformy streamingowej HBO Max. Zobaczymy w niej Sarę Ramirez („Madam Secretary”, „Chirurdzy”). Aktorka wcieli się w rolę pierwszej osoby niebinarnej, jaka pojawi się w tej popularnej serii. Ramirez w życiu prywatnym również jest osobą niebinarną.

Sara Ramirez /Nicholas Hunt /Getty Images

Dziesięcioodcinkowa kontynuacja serialu "Seks w wielkim mieście" opowiadać będzie historię Carrie (Sarah Jessica Parker), Mirandy (Cynthia Nixon) i Charlotte (Kristin Davis), które po pięćdziesiątce wciąż kontynuują swoją przyjaźń. Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", Ramirez wcieli się w postać Che Diaz, osoby niebinarnej, która uprawia stand-up i prowadzi podcast, w którym Carrie jest regularną gościem. Jest osobą z wielkim sercem i jeszcze większym poczuciem humoru. To sprawia, że ów podcast jest niezwykle popularny.



"Wszyscy w +And Just Like That...+ jesteśmy podekscytowani faktem, że tak utalentowana osoba jak Sara Ramirez dołącza do obsady naszego serialu. Sara to wyjątkowy talent, który dobrze czuje się i w komedii i w dramacie. Stanowi inspirację do stworzenia tej nowej postaci, która pojawi się w naszym serialu" - powiedział producent serialu, Michael Patrick King.



King pracował już jako reżyser i scenarzysta oryginalnego serialu, jak również dwóch filmów fabularnych na jego podstawie. Za reżyserię "Seksu w wielkim mieście" otrzymał nagrodę Emmy. Twórca tego odnoszącego sukcesy serialu, Darren Star, nie jest w żaden sposób związany z serialem "And Just Like That". W kontynuacji "Seksu w wielkim mieście" nie wystąpi też Kim Catrall, która w oryginalnej produkcji grała postać Samanthy. Według wcześniejszych zapowiedzi, producenci kontynuacji chcą zastąpić ją trzema innymi postaciami.



Po dokonaniu w 2016 roku coming-outu jako osoba niebinarna Sara Ramirez używa zaimków osobowych she/they. W stosunku do granej przez nią postaci używane będą zaimki they/them. Nie wypracowano do tej pory jednolitego sposobu, w jaki powinny one zostać przekładane na język polski.