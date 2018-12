Sandra Oh i Andy Samberg gospodarzami Złotych Globów

Na kilka godzin przed ogłoszeniem nominacji do Złotych Globów 2019 ujawniono gospodarzy ceremonii wręczenia nagród. Będą to aktorzy Sandra Oh i Andy Samberg.

Sandra Oh i Andy Samberg poprowadze galę rozdania Złotych Globów /Valerie Macon / AFP

Oboje z prowadzących maja na swoim koncie po jednym Złotym Globie. Oh nagrodzono w 2006 roku za drugoplanową rolę w serialu "Chirurdzy". Przewiduje się, że w tym roku może otrzymać nominację za swoją kreację w pierwszym sezonie "Obsesji Eve" (we wrześniu tego roku miała już szansę na statuetkę Emmy). Z kolei Samberg otrzymał wyróżnienie za rolę w serialu komediowym "Brooklyn 9-9" w 2014 roku.

Reklama

Oboje byli wśród prezenterów podczas rozdania nagród Emmy w 2018 roku. Wspólnie ogłaszali zwycięzcę w kategorii "najlepsza reżyseria serialu komediowego". Ich niespełna minutowy występ został uznany za jeden z zabawniejszych tego wieczoru.



Dla Oh będzie to debiut w roli mistrzyni ceremonii. Samberg był wcześniej gospodarzem rozdania Indepentent Spirit Awards w 2013 roku oraz nagród Emmy w 2015 roku.



76. ceremonia rozdania Złotych Globów odbędzie się w nocy z szóstego na siódmego stycznia 2019 roku czasu polskiego. Nominacje zostaną ogłoszone 6 grudnia o godzinie 14:00.