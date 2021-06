Gwiazda serialu "Sexify" oraz filmu "Ostatni komers", Sandra Drzymalska, zostanie nagrodzona Złotym Aniołem Bella Women podczas tegorocznej edycji festiwalu Tofifest.

- Aktorka niezwykła, która nie boi się żadnych wyzwań, a bohaterki, w które się wciela, to kobiety silne, niezależne, które same o sobie stanowią, Drzymalska potrafi odnaleźć się w każdym gatunku - potrafi skraść serce w komediowym serialu dla młodzieży "Sexify", porażać w dramatach "Powrót" Magdaleny Łazarkiewicz i "Sole" Carla Sironi (...) i uwodzić, jak w debiucie Dawida Nickela "Ostatni komers" - argumentują organizatorzy Tofifest, którego tegoroczna edycja odbędzie się w Toruniu w dniach 30 czerwca - 4 lipca.



Sandra Drzymalska to jedna z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorek młodego pokolenia. W 2017 roku ukończyła Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ale stale grać zaczęła już wcześniej. W 2014 roku Nastazja Gonera zaprosiła ją do udziału w etiudzie "Raj" według sztuki Dirka Dobbrowa. Chwilę później pojawiła się w "Listach do M2" i w "Smoleńsku", gdzie przemknęła przed kamerą jako dziewczyna protestująca przeciwko pochowaniu Lecha Kaczyńskiego na Wawelu.

Popularność Sandra Drzymalska zyskała w 2016 roku dzięki serialowi "Belfer", w którym zagrała Olę Kaczmarek. Sukces produkcji Canal+ otworzył przed aktorką mnóstwo nowych drzwi i od tamtej pory ma stale zajęty kalendarz. W 2017 roku za występ w etiudzie "Jest naprawdę ekstra" Katarzyny Warzechy otrzymała wyróżnienie na Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Jury w uzasadnieniu napisało: "Wyróżnienie za osobowość i talent bijący z ekranu".



Rola w polsko-włoskim filmie "Sole" (2019) Carla Sironiego zainteresowała nią widzów festiwali w Montrealu i Wenecji. Zagrała Lenę, młodą, ciężarną dziewczynę, która postanawia sprzedać swoje dziecko pewnemu małżeństwu. Z kolei na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w grudniu 2020 roku zachwyciła aż w dwóch filmach (dwa wyróżnienia): "Ostatnim komersie’ Dawida Nickla oraz "Każdy ma swoje lato" Tomasza Jurkiewicza. W obu wcieliła się w nastolatki zmagające się z innymi wyzwaniami wkraczania w dorosłość.

W tym roku Drzymalską mogliśmy oglądać w serialu Netfliksa "Sexify". Ośmioodcinkowa komedia obyczajowa w reżyserii Kaliny Alabrudzińskiej i Piotra Domalewskiego to prowokująca opowieść o życiu współczesnych młodych dziewczyn - dojrzewaniu, odkrywaniu kobiecej siły i seksualności. Sandra Drzymalska wciela się w najbardziej przebojową i asertywną, a także seksualnie doświadczoną i świadomą swojego ciała bohaterkę produkcji Netfliksa.

Wkrótce Sandrę Drzymalską zobaczymy na kinowym ekranie w filmie "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje. W opowieści o polskim królu złodziei - Zdzisławie Najmrodzkim - aktorka wcieliła się w postać należącej do ferajny tytułowego bohatera Młodej. "Jest młoda i gniewna. W świecie zdominowanym przez mężczyzn, żyje po swojemu. Młoda jest pewna siebie, niezależna i odważna" - brzmi opis jej postaci.

