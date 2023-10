Bryan Randall zmagał się z poważną chorobą

"Z wielkim smutkiem informujemy, że 5 sierpnia Bryan Randall odszedł spokojnie po trzyletniej walce z ALS. Bryan postanowił utrzymać swoje zmagania z ALS w tajemnicy, a ci z nas, którzy się nim opiekowali, zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby uszanować jego prośbę" - przekazała wówczas rodzina zmarłego w oficjalnym oświadczeniu.

Reklama

Bliscy Randalla podziękowali również personelowi medycznemu za opiekę nad mężczyzną w czasie choroby: "Jesteśmy niezmiernie wdzięczni niestrudzonym lekarzom, którzy razem z nami przechodzili przez czas choroby, oraz niesamowitym pielęgniarkom, które zostały naszymi współlokatorkami, często poświęcając własne rodziny, aby być z nami".



Bryan Randall i Sandra Bullock: Był miłością jej życia

Bryan Randall był cenionym fotografem. Z Sandrą Bullock po raz pierwszy zetknął się w styczniu 2015 roku, gdy dokumentował przyjęcie urodzinowe jej syna. W tym samym roku upublicznili swój związek. Para pojawiła się wspólnie m.in. na ślubie Jennifer Aniston i Justina Theroux. Później zakochani rzadko pojawiali się razem na czerwonym dywanie.



Aktorka starała się zachować życie prywatne dla siebie, ale często była pytana o legalizację swojego związku z Randallem. Bullock nie ukrywała, że nie zamierza stawać po raz kolejny przed ołtarzem. W 2010 roku rozwiodła się z Jessem Jamesem po jego licznych zdradach. "Rozwiodłam się, a potem znalazłam miłość życia, z którą wychowuję dwójkę wspaniałych dzieci. Nie muszę mieć dokumentu, by być oddaną partnerką i kochającą matką" - powiedziała w jednym z wywiadów.

Sandra Bullock i Bryan Randall wychowywali wspólnie trójkę dzieci: córkę fotografa z poprzedniego związku oraz adoptowanego syna i córkę Bullock. "Jest przykładem, jaki chciałabym, żeby miały moje dzieci. Nie zawsze się z nim zgadzam, a on nie zawsze zgadza się ze mną. Ale jest przykładem nawet wtedy, gdy się z nim nie zgadzam" - tak kilka lat temu mówiła aktorka o swoim ukochanym.

Sandra Bullock: Przerwa od aktorstwa

W czerwcu zeszłego roku aktorka poinformowała, że przerywa aktorską karierę. "Jestem tak wypalona, tak zmęczona, że nie jestem już więcej w stanie podejmować zdrowych, rozsądnych decyzji. Wiem o tym" - przyznała Bullock w rozmowie z "Hollywood Reporter", dodając, że zrozumiała z czasem, że aktorstwo zaczyna jej ciążyć.

Sandra Bullock: Oscar i Malina 1 / 12 Sandra Bullock, córka Niemki, śpiewaczki operowej, i Amerykanina, nauczyciela śpiewu, jako dziecko pomieszkiwała w różnych europejskich miastach - Norymberdze, Salzburgu, Wiedniu - w zależności od tego, gdzie akurat występowała jej matka. Mała Sandra już jako dziewczynka marzyła o aktorstwie. Po ukończeniu college'u zaczęła konsekwentnie realizować swoje marzenia w Nowym Jorku, statystując i grając w mniej popularnych teatrach. Źródło: Getty Images Autor: Ilya S. Savenok

"To jak otwieranie co chwilę lodówki i szukanie w niej tego, czego w niej nie ma. Powiedziałam sobie: 'Przestań tego szukać, bo tego tam nie ma. Już to masz'" - Bullock posłużyła się kuchenną metaforą.

Zapytana, jak długo potrwa jej przerwa od aktorstwa, odpowiedziała: "Naprawdę nie wiem".

O tym, że odchodzi z show-biznesu, gwiazda po raz pierwszy opowiedziała w marcu podczas promocji filmu "Zaginione miasto". Wyznała wtedy, że chce skupić się na wychowywaniu dzieci.

Na konferencji zorganizowanej podczas festiwalu South by Southwest w Austin w Teksasie, gdzie film po raz pierwszy został pokazany szerszej widowni, Bullock zapytano o kolejne działania zawodowe.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zaginione miasto" [trailer] materiały prasowe

"Po prostu chcę poświęcić trochę czasu na bycie mamą" - odparła aktorka, która ma dwoje adoptowanych dzieci: 13-letniego Louisa i 11-letnią Lailę.