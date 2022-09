Brad Pitt i Sandra Bullock jako małżeństwo telemarketerów?

O tym, że może powstać komedia o telezakupach z Sandrą Bullock i Bradem Pittem w rolach głównych, opowiedział w rozmowie z "Vogue UK" sam aktor. "Pewnego razu próbowaliśmy z Sandy rozwinąć pomysł na komedię, której bohaterami było małżeństwo pracujące w kanale z telezakupami. Odnosili tam sukcesy, ale kiedy przyszło do rozwodu, zaczęli się nienawidzić i przenosić swoje kłótnie na antenę w trakcie swoich programów. Tyle wymyśliliśmy" - zdradził Pitt.

Ciekawostka na temat komedii o telezakupach była jedynie dodatkiem, bo wywiad z Pittem miał formę promocji. Dotyczył on należącej do aktora marki Le Domaine i jej nowej linii produktów do pielęgnacji skóry. Zdobywca Oscara za rolę w filmie "Pewnego razu... w Hollywood" zapewnił, że to, jak wygląda jego skóra, jest zasługą właśnie tych kosmetyków.

"Wiem, że niemal każdego dnia pojawiają się nowe produkty, które ludzie chcą wypromować. Gdybym jednak nie widział realnej różnicy w kondycji mojej skóry, nie trudzilibyśmy się z robieniem tego kremu" - powiedział Pitt. Udowodnił tym samym, że znakomicie nadaje się do roli prezentera kanału poświęconego telezakupom.

Skoro Pitt publicznie opowiedział o tym pomyśle, to być może kiedyś wróci z Sandrą Bullock do wspomnianego scenariusza. Na razie aktora będzie można zobaczyć w nowym filmie Damiena Chazelle'a zatytułowanym "Babilon" , który trafi na ekrany już w grudniu. W planach ma też film reżyserowany przez Jona Wattsa , gdzie zagra u boku George'a Clooneya . Z kolei Sandra Bullock po krótkim występie w "Bullet Train" póki co odpoczywa od ekranu.