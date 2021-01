Samara Weaving jako pierwsza amerykańska celebrytka

Gwiazda filmu „Zabawa w pochowanego” Samara Weaving zagra główną rolę w produkcji określanej mianem amerykańskiej wersji seriali „Bridgertonowie” i „Wielka”. „Liz”, bo taki będzie nosić tytuł ten biograficzny film, opowie historię życia Elizabeth Patterson Bonaparte, kobiety nazywanej pierwszą amerykańską celebrytką.

Samara Weaving /Kevork Djansezian /Getty Images

Znana z zamiłowania do mody, dowcipu i niezależności Elizabeth Patterson Bonaparte była pierwszą żoną młodszego brata Napoleona Bonaparte, Jerome’a. Zrewolucjonizowała amerykańskie życie towarzyskie w czasach prezydentury Thomasa Jeffersona. Wstęp na salony zapewniło jej nazwisko Bonaparte. Jej małżeństwo z Jeromem nie spodobało się Napoleonowi, który nie mógł zaakceptować faktu, że jego brat poślubił 18-letnią Amerykankę. Zażądał od niego, by anulował małżeństwo i wrócił do Francji. Elizabeth ostatni raz widziała Jerome’a, gdy ten wyjechał do Włoch, gdzie chciał przekonać brata, aby zmienił zdanie w kwestii jego małżeństwa.



Jak podaje portal "Variety", reżyserem filmu "Liz" będzie Adam Leon ("Oddawaj fanty", "Tramps"). Na premierę czeka już inny wyreżyserowany przez niego film. To "Italian Studies", w którym w roli głównej wystąpiła Vanessa Kirby. Scenariusz filmu "Liz" napisał Gabriel Neustadt.

Kariera Samary Weaving, która jest bratanicą znanego z "Matriksa" i "Władcy pierścieni" Hugo Weavinga, nabiera coraz większego rozpędu. W ubiegłym roku można ją było zobaczyć w serialu Ryana Murphy’ego "Hollywood" oraz w trzeciej części kultowej serii komedii "Bill i Ted". Wśród czekających na premierę nowych projektów Samary Weaving jest kolejna część serii "G.I. Joe", film "Snake Eyes. G.I. Joe Origins". Zagra też u boku Nicole Kidman, Michaela Shannona i Melissy McCarthy w serialu "Nine Perfect Strangers". Jego scenariusz powstał na podstawie powieści Liane Moriarty, autorki głośnych "Wielkich kłamstewek".