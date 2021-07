Sam Worthington: Nie tylko "Avatar"

1 / 8

Znany z ról w "Avatarze" oraz "Zmierzchu tytanów" Sam Worthington obchodzi we wtorek, 2 sierpnia, 40. urodziny. Urodzony w Australii aktor jest obecnie jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów Hollywood. Zaczynał od małych ról w produkcjach takich jak "Wojna Harta", ale także odnosił znaczące sukcesy w rodzinnym kraju ("Salto", na zdjęciu). - Pokutuje pogląd, że jestem twardym, heroicznym typem (...). Ale kiedy wykonuję swoją pracę, zanurzam się w odgrywane postaci i staram się ukształtować je z materiału, którym dysponuję jako człowiek. Mam nadzieję, że moja osobowość przekłada się na moich bohaterów. Nie wyrzekam się żadnego konkretnego typu filmów. Robię filmy, na które sam chciałbym pójść do kina - to chyba dobre kryterium wyboru. I rzeczywiście lubię chodzić na takie filmy" - twierdzi Worthington.