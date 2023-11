W "Zwycięskim sezonie" (2009) Rockwella oglądać mogliśmy na koszykarskim boisku, wcielił się bowiem w postać byłego trenera basketu, który dostaje szansę na powrót do zawodu, otrzymując propozycję poprowadzenia szkolnej drużyny kobiet.

W "Wyroku skazującym" (2010) Rockwell został niesłusznie wsadzony do więzienia za morderstwo, którego nie popełnił. Z tarapatów postara się wyciągnąć go siostra grana przez Hilary Swank.

Bezrobotny aktor, który zaczyna kraść psy

W zwariowanej komedii "7 psychopatów" Rockwell wcielił się w postać bezrobotnego aktora, który zajmuje się... porywaniem psów.



Tworząc postać Billy'ego reżyser Martin McDonagh i Rockwell korzystali z archetypów funkcjonujących w historii kina. "Billy ma w sobie coś z Travisa Bickle'a z 'Taksówkarza', pod względem osobowości można porównać go także do Johnny'ego Boya z 'Ulic nędzy' [obydwu grał Robert De Niro - przyp.red.]" - wyjaśnia Rockwell.



Jedną z kluczowych scen filmu jest porwanie psa gangstera. McDonagh wiedział, że musi poprowadzić ten wątek z wielkim wyczuciem, aby widzów rozbawić, a nie odstraszyć. "W naszym filmie nie dzieje się nic złego ani brutalnego. Billy to po prostu bezrobotny aktor, który zaczyna kraść psy, aby zapłacić rachunki" - opowiada reżyser. "Nie ma tylko pojęcia, że to konkretne porwanie uruchomi prawdziwą lawinę dziwnych wydarzeń, które wywrócą jego życie do góry nogami".



McDonagh szukał możliwości współpracy z Rockwellem już od ponad dekady, kiedy zobaczył go w 1998 roku w czarnej komedii "Jerry i Tom". Spotkali się po raz pierwszy na scenie w napisanej i wyreżyserowanej przez irlandzkiego dramaturga sztuce "A Behanding in Spokane", w której zagrał także Christopher Walken.



"Jedną z jego największych zalet jest to, że jest równocześnie znakomitym komikiem i aktorem dramatycznym" - mówi McDonagh. "Potrzebowałem takiej osoby do tej roli. Billy to chodzący huragan, ale nie da się go nie lubić".



Jedyny Oscar w karierze

W filmie "Najlepsze najgorsze wakacje" Rockwell zagrał niewielką rolę Owena - króla aquaparku."Czasem brak mu rozsądku, ale na pewno nie brak optymizmu" - charakteryzują jego bohatera twórcy filmu.

Jedną z najlepszych ról w karierze Rockwell stworzył w kolejnym filmie McDonagha "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" . Zagrał w filmie posterunkowego Dixona - niezrównoważonego, porywczego maminsynka, któremu zarzuca się zamiłowanie do przemocy. Kreacja ta przyniosła mu pierwszego Oscara w karierze.

"Dixon uosabia to, czym gardzi większość ludzi, a jednocześnie jest w nim coś wzruszającego - jakiś rodzaj dziwnej dziecięcej niewinności, która wynagradza wiele wad" - mówił McDonagh.

"To człowiek pełen wad, co oczywiście budzi śmiech, ale nie powinno być śmieszne. Stąpałem po cienkiej linie, bo w przypadku takich postaci łatwo wpaść w pułapkę przesadnego humoru albo przeciwnie - patosu. Zależało mi na tym, by stworzyć bohatera, który budzi sprzeczne uczucia i słania do refleksji. Chcę, żeby Dixon was wkurzał, ale też bawił i żebyście mu współczuli". - podsumował Rockwell.

Po oscarowym sukcesie Rockwella mogliśmy oglądać w roli wybitnego choreografa i tancerze Boba Fosse'a w serialu "Fosse/Verdon". Wystąpił także w filmie Clinta Eastwooda "Richard Jewell" (adwokat Watson Bryant) oraz produkcji Taiki Waititiego "Jojo Rabbit" (kapitan Klenzendorf).

W 2022 roku powrócił na Broadway w sztuce Davida Mameta "American Buffalo", otrzymując za swój występ pierwszą w karierze nominację do nagrody Tony.

Bez ślubu i bez dzieci

Czy nie przeszkadza mu, że mimo ponad trzydziestoletniej kariery, wciąż najczęściej otrzymuje propozycje drugoplanowych ról?

"Brad Pitt nie może sobie spokojnie wyjść na ulicę. Znam ich wszystkich: George Clooney, Nic Cage, DiCaprio - nie mają łatwego życia. Ja mogę robić zwyczajne rzeczy i nikt mi nie dokucza. Tak jest lepiej" - Rockwell podkreśla, że status gwiazdy Hollywood odbija się na jakości codziennego życia.



Aktor nigdy nie ożenił się. Nie ma też dzieci. "Zdecydowanie nie chcę być rodzicem. To nie moja bajka" - mówił w 2007 roku.



Od ponad 15 lat pozostaje jednak w związku z aktorką Leslie Bibb. "Leslie i ja jesteśmy bardzo szczęśliwi, mamy udane życie" - Rockwell mówił w 2022 roku w rozmowie z "The Standard".

I dodawał, że decyzja o nieposiadaniu potomstwa wynika poniekąd z obawy przed byciem złym rodzicem. "Mój ojciec wychowywał mnie sam. Bycie rodzicem to ogromne poświęcenie" - zaznaczył aktor, którego rodzice rozwiedli się, gdy miał pięć lat. Zamieszkał z ojcem w San Francisco, z matką spędzał wakacje w Nowym Jorku.



Mimo iż formalnie nie wziął ślubu ze swą ukochaną, utrzymuje, że z Leslie Bibb tworzą bardzo trwały związek. "Żyjemy, jakbyśmy byli małżeństwem" - zaznacza Rockwell.